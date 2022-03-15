ZDF: Гутерреш предостерегает об «урагане голода» и «коллапсе мировой продовольственной системы»

Нынешняя ситуация на Украине может привести к «урагану голода», который прокатится по всему миру, предостерегает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Как отмечает немецкий телеканал ZDF, 45 наименее развитых стран мира импортируют не менее трети пшеницы с Украины или из России, поэтому Гутерреш призвал международное сообщество действовать, чтобы предотвратить «коллапс глобальной продовольственной системы».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерегает об «урагане голода» по всему миру из-за происходящего на Украине, сообщает немецкий телеканал ZDF. Гутерреш призвал международное сообщество действовать, чтобы предотвратить «коллапс глобальной продовольственной системы».

Как подчеркнул Генеральный секретарь ООН, Украина является важным экспортёром в сфере продовольствия, поэтому нынешние события можно также расценивать как «нападение на самых уязвимых людей и страну в мире». По его словам, ещё до начала российской спецоперации на Украине развивающиеся страны боролись с такими последствиями пандемии коронавируса, как инфляция, растущие процентные ставки и долги.

Более половины поставок пшеницы в рамках Всемирной продовольственной программы осуществляются с Украины, сообщает ZDF. По расчётам ООН, мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня за всю историю.

45 наименее развитых стран мира импортируют не менее трети пшеницы с Украины или из России. К числу этих стран относятся, к примеру, Буркина-Фасо, Египет, Конго, Ливан, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Во многих из них миллионы людей уже страдают от голода.

Согласно отчёту ООН, 20% мирового объёма кукурузы также поступает с Украины. «Таким образом, это будет иметь динамичный, глобальный, катастрофический эффект», — отметил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли.

Гутерреш, тем временем, также объявил, что из Фонда чрезвычайной помощи ООН будет потрачено дополнительно $40 млн на обеспечение населения Украины продовольствием, водой и медикаментами, сообщает немецкий телеканал ZDF.