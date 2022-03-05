Atlantico: беднейшие страны рискуют столкнуться с нехваткой зерна
Ситуация на Украине будет иметь последствия, выходящие далеко за пределы страны. Как рассказал Atlantico.fr бывший гендиректор Французского агентства развития Дов Зера, Украина и Россия являются двумя очень важными странами — экспортёрами зерна в мире, и уже произошёл резкий рост цен на большинство круп, что не пройдёт бесследно для продовольственного рынка.
«Цены на пшеницу и кукурузу и так достигли рекордного уровня из-за ситуации на Украине и плохих погодных условий в Латинской Америке, которые также повлияли на производство сои. Параллельно с ценами рынки сбыта испытывали трудности в течение двух лет из-за логистических проблем, вызванных пандемией», — говорит Зера.
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