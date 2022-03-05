France 2: экономика Франции серьёзно пострадает из-за украинского кризиса

Российско-украинский конфликт грозит сорвать прогнозы Минфина Франции по экономическому росту на этот год, передаёт France 2. Помимо роста цен на бензин наблюдаются многочисленные задержки в импорте сырья, а самой пострадавшей отраслью оказалось сельское хозяйство.

Конфликт вблизи Европы ударил по экономике (Франции. — ИноТВ). На что подскочат цены?

Всего за несколько дней курс баррели нефти на рынках взлетел: сегодня вечером он составляет 112 долларов, +47% за три месяца. Этот резкий рост ощущается на другом конце цепочки у бензоколонки.

ФРНАЦУЗ: Если заправлять полный бак, я бы сказал, выходит на 5—10 евро дороже.

ФРАНЦУЖЕНКА: Для меня это шок. Так что я заправилась на 50 евро. Приходится выкручиваться, будем приспосабливаться.

ВТОРАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Я могла не заправлять полный бак, но я так сделала. Вот так (усмехается).

ЖУРНАЛИСТ: Опасаясь, что цена вырастет ещё сильнее?

ВТОРАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Да, зная, что она точно вырастет.

Некоторые поставщики подтверждают эти опасения: по их словам, на этой неделе закупочная стоимость уже выросла на 10 евроцентов. Таким образом, на следующей неделе потребителей может ждать резкий рост цен.

Что касается предприятий, какие секторы экономики испытывают трудности? Одной из самых пострадавших отраслей является сельское хозяйство, а причиной стал импорт сырья. Например, этому скотоводу ежедневно нужно кормить 500 свиней.

СВИНОВОД: Это корм для свиней до 42 дней.

Но сейчас эта мука продаётся на вес золота.

СВИНОВОД: Сейчас корм стоит 330 евро за тонну, что уже дорого: в прошлом году в это же время он стоил 240 евро. Однако теперь они нам говорят о 400 евро и даже больше за тонну, что немыслимо, мы не сможем… Уже сейчас мы совсем в минусе, я не знаю, что будет дальше.

Счета взлетели, а поставки задерживаются, поэтому правительство обсуждает план помощи пострадавшим отраслям: авиации, автопрому и производителям косметики.

Итак, оказался ли под угрозой экономический рост Франции? В Минфине считают, что пока рано об этом говорить, однако представленный до этого прогноз на рост в 4 процента в течение этого года теперь кажется слишком оптимистичным.