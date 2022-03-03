Le Monde: Макрон предупредил французов — они сами пострадают от антироссийских санкций
Эммануэль Макрон выступил перед французами по вопросам, связанным с Украиной, пишет Le Monde. В частности, он отметил, что из-за санкций против Москвы пострадают и ряд отраслей французской экономики, поскольку они зависят от импорта сырья из России и с Украины, либо же потому, что они экспортируют товары в эти страны.
Судя по всему, во Франции вырастут цены на топливо, газ, отопление и сырьё, но Макрон заявил, что у него одна цель — защитить французов. «Мы подставим плечо наиболее пострадавшим секторам, найдём новых поставщиков, новые торговые пути сбыта».
Макрон отметил, что эти события имеют не только сиюминутные последствия, но дают сигнал о том, что эпоха изменилась. «Демократия больше не считается неоспоримым режимом, она на наших глазах ставится под сомнение», — заявил президент Франции.
Он отметил, что Франция будет наращивать инвестиции в оборонную промышленность, но также он собирается поддерживать экономику, научно-исследовательскую деятельность, инновации. «Мы больше не можем зависеть от других, в частности от российского газа. Я буду защищать стратегию европейской энергетической независимости».
До начала первого тура президентских выборов осталось меньше двух недель, но Макрон до сих пор не объявил о своём выдвижении. По его словам, ситуация на Украине нарушила ход демократической жизни и предвыборной кампании во Франции.
Макрон отметил, что сотни тысяч беженцев сейчас находятся на территории Молдавии, Польши, Румынии, Венгрии, Словакии, и пообещал, что Франция примет участие в их размещении.
Президент Франции в обращении к своему народу отметил, что грядущие дни будут для украинцев всё тяжёлее. Он выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и отметил, что нынешняя ситуация стала «плодом реваншистского духа, рождённого из ревизионистского прочтения европейской истории».
При этом он отметил, что «выбрал оставаться в контакте с президентом Путиным, сколько возможно и сколько нужно». Кроме того, Макрон заявил: «Мы не воюем против России, мы знаем всё, что нас связывает с этим великим европейским народом». Как приводит его слова Le Monde, Макрон поддержал в особенности тех россиян, кто выступает за мир.
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