Китайские аналитики: санкции масштабнее 2014 года, но у России есть способы их выдержать

Антироссийские санкции сегодня «представляются более масштабной и продвинутой версией» того, что западные страны делали в 2014 году, заявили китайские аналитики газете Global Times. Уже в тот период Россия сумела выработать меры противодействия, которые не дали ограничениям подорвать её экономику. Так что и сейчас, по мнению экспертов, у страны есть способы выдержать давление Запада.

В стремлении повлиять на действия Москвы на Украине США и их союзники продолжают усиливать экономическое давлению на Россию, вводя, как выражаются эксперты, «беспрецедентные» санкции. Однако специалисты отмечают, что потенциальные ответные действия Москвы, включая возможное задействование цифровой валюты Центральным банком, могут помочь российской экономике выдержать новые ограничения, пишет Global Times.

В понедельник 28 февраля американский Минфин объявил о запрете на проведение операций с российским Центробанком, что можно приравнять к заморозке его активов в США. Также запрет коснулся и Фонда национального благосостояния и Министерства финансов РФ. За Америкой последовал ряд союзников: ЕС ввёл санкции в отношении ещё 26 россиян, а Великобритания также анонсировала запрет для своих граждан на финансовые операции с участием ЦБ.

Как отмечает китайская газета, экономисты признают, что подобные меры могут стать проблемой для российских финансовых рынков, которые в последние дни уже столкнулись со значительными колебаниями. По словам Линь Цзяна, профессора экономики из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена в китайском Гуанчжоу, главной проблемой для Москвы в условиях этой волны санкций станет то, что страна не сможет направить свои валютные резервы из зарубежных банков в Россию и таким образом лишится мощного инструмента, который мог бы поддержать рубль. «Если рубль продолжит падать, это отпугнёт инвесторов как внутри страны, так и из-за рубежа, что может спровоцировать отток капитала из России и риски инфляции», — объяснил аналитик.

Тем не менее китайские эксперты считают, что у России есть другие способы справиться с трудностями, и сомневаются, что экономические основы страны будут подорваны из-за санкций. Одна из причин заключается в том, что Россия уже сталкивалась со схожими финансовыми ограничениями в 2014 году, когда были заморожены активы ряда российских компаний и приостановлены карты некоторых российских банков. В тот период финансовые рынки отреагировали на ситуацию схожим образом. Однако тогда ограничения не сумели подорвать российскую экономику, и страна приняла ряд успешных ответных мер, чтобы предотвратить кризис.

«Масштаб и сила этой волны новых финансовых санкций беспрецедентны, но поскольку некоторые подобные меры уже применялись в 2014 году, последние ограничения представляются более масштабной и продвинутой версией того, что западные страны делали тогда. Думаю, Россия уже могла выработать способы реагирования на эти санкции», — утверждает Сюй Вэньхун из Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Академии общественных наук Китая.

Некоторые способы уже пошли в ход, обращает внимание Global Times. Так, Кремль недавно ввёл запрет на предоставление валютных займов нерезидентам и перевод валюты в иностранные банки. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также заверила, что собственная российская Система передачи финансовых сообщений, которая может заменить в стране международную SWIFT, работает бесперебойно. А повышение ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20% уже, похоже, помогло стабилизировать рубль.

Как отмечает научный сотрудник Международного валютного института при Китайском народном университете Чэнь Цзя, ещё одним способом обойти подконтрольную Америке систему SWIFT может стать введение цифровой российской валюты. А президент Исследовательского института современной российско-китайской региональной экономики Сун Куй напомнил, что Россия по-прежнему располагает обширными ресурсами, которые могут поддержать её экономику в условиях санкций.

Как добавляет Global Times, во вторник Китай вновь призвал урегулировать украинский кризис путём мирных переговоров. На пресс-конференции 1 марта представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул: «Китай надеется, что Россия и Украина смогут продолжить переговорный процесс и поиск политического урегулирования, которое пойдёт на пользу миру и стабильности в Европе в долгосрочной перспективе, а также будут стремиться учесть требования по вопросам безопасности обеих сторон, таким образом обеспечивая всеобщую европейскую безопасность».