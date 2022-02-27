Telegraph: Запад отключает Россию от SWIFT и отменяет «золотые паспорта»

Западные страны решили перекрыть «некоторым» российским банкам доступ к SWIFT. В то же время в некоторых европейских правительствах существует беспокойство, что Москва вместе с Пекином создаст собственную межбанковскую систему без привлечения западных стран, пишет The Daily Telegraph.

В рамках очередного раунда санкций против Москвы Соединённые Штаты, Великобритания, Европа и Канада заблокировали «некоторым» российским банкам доступ к системе SWIFT. Согласно совместному заявлению стран, меры, которые также включают ограничения на международные резервы Центробанка, будут реализованы в ближайшие дни, пишет The Daily Telegraph.

Несмотря на давление союзников, Германия оставалась одной из немногих стран, выступавших против этого шага, но затем кардинально изменила своё решение. Более того, незадолго до этого Берлин разрешил Нидерландам отправить на Украину 400 единиц противотанкового оружия и 14 бронемашин немецкого производства, а также пообещал поставить ВСУ 10 тыс. тонн горючего через Польшу, отмечает издание.

Отключение от SWIFT «наносит удар» по торговле России, затрудняя работу её компаний во всём мире. В прошлом система уже использовалась в качестве оружия против иранских банков, что привело к «резкому экономическому спаду» в исламской республике, обращает внимание The Daily Telegraph.

Западные союзники также объявили, что ограничат продажу «золотых паспортов». Иными словами, состоятельные россияне больше не смогут приобретать их гражданство с помощью инвестиций, подчёркивается в статье.

Вместе с тем в Британии и некоторых других европейских странах существуют опасения, что «вышвыривание» России из SWIFT может представлять «угрозу безопасности». Они беспокоятся, что Москва способна «отдать приказ о кибератаке» на систему, поскольку больше не будет в ней участвовать, или вместе с Пекином создать ей альтернативу без привлечения западных стран, отмечает The Daily Telegraph.

«Существует много последствий отталкивания русских от финансовой системы. Это означает, что они потенциально могут организовать свою собственную», — заявил изданию источник в британском правительстве. Он добавил, что Западу нужно учесть негативные последствия, к которым приведёт его решение по SWIFT.