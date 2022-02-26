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CBS усомнился в эффективности личных санкций против Путина

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американские власти ввели экономические ограничения в отношении Владимира Путина и Сергея Лаврова, сообщает CBS. Впрочем, в прошлом подобные санкции, в том числе затронувшие сирийского президента Башара Асада, не давали желаемого Вашингтоном результата, отмечает корреспондент телеканала.

Сегодня мир ужесточает меры в отношении Владимира Путина, вводя персональные экономические санкции против российского президента. Но важный вопрос: будет ли этого достаточно?  Ещё одна новость этого вечера: администрация Байдена просит конгресс одобрить помощь в размере 6,4 миллиарда долларов в дополнение к сотням миллионов долларов, которые США уже отправили за границу.

С репортажем из Белого дома корреспондент CBS Вэйцзя Цзян.
 
Сегодня были приняты новые санкции в отношении самого российского лидера и его министра иностранных дел. Но в прошлом США уже вводили ограничения против диктаторов, в том числе сирийского президента Башара Асада, и они редко меняли их поведение. Кроме того, Путин прячет своё состояние, поэтому заморозить его активы будет непросто.
 
ВЭЙЦЗЯ ЦЗЯН, корреспондент CBS: Вы думаете, вам действительно удастся оказать влияние на Владимира Путина, учитывая неопределённость масштабов и местоположения его состояния?
 
ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Мы надеемся, что мир воспримет это как единое дело США, президента Байдена с нашими европейскими партнёрами и союзниками.
 
Президент Байден провёл телефонные переговоры с украинским президентом Зеленским, пообещав увеличить поддержку. И в то время как американские военнослужащие и вертолёты прибывают в Восточную Европу, Пентагон подтвердил, что всё ещё поставляет оружие украинцам.
 
ДЖОН КИРБИ, пресс-секретарь Пентагона: Мы продолжаем снабжать их средствами самообороны.
 
Осознав, что ему следует действовать быстрее с учётом российского наступления на Киев, НАТО впервые привело в боеготовность свои силы быстрого реагирования. 14 тысяч военнослужащих ожидают сигнала.
 
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Мы должны быть готовы сделать больше, даже если это будет означать, что нам придётся за это заплатить, потому что эта ситуация у нас надолго.
 
Белый дом также похвалил за храбрость участников антивоенных протестов в России, где сегодня арестовали свыше 500 человек.
 
ВЭЙЦЗЯ ЦЗЯН: Одно мощное финансовое оружие, которое до сих пор не было применено, это отключение России от глобальной банковской системы SWIFT, используемой для международных транзакций. Ряд европейских стран, которые отказывались одобрять эту меру, дали понять сегодня, что они её поддержат. И в Белом доме говорят, что всё ещё рассматривают такую возможность. Нора?
 
Вэйцзя Цзян, спасибо.
 
Дата выхода в эфир 26 февраля 2022 года.       
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CBS NEWS США Северная Америка
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