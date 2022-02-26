CBS усомнился в эффективности личных санкций против Путина

Американские власти ввели экономические ограничения в отношении Владимира Путина и Сергея Лаврова, сообщает CBS. Впрочем, в прошлом подобные санкции, в том числе затронувшие сирийского президента Башара Асада, не давали желаемого Вашингтоном результата, отмечает корреспондент телеканала.

Сегодня мир ужесточает меры в отношении Владимира Путина, вводя персональные экономические санкции против российского президента. Но важный вопрос: будет ли этого достаточно? Ещё одна новость этого вечера: администрация Байдена просит конгресс одобрить помощь в размере 6,4 миллиарда долларов в дополнение к сотням миллионов долларов, которые США уже отправили за границу.

С репортажем из Белого дома корреспондент CBS Вэйцзя Цзян.

Сегодня были приняты новые санкции в отношении самого российского лидера и его министра иностранных дел. Но в прошлом США уже вводили ограничения против диктаторов, в том числе сирийского президента Башара Асада, и они редко меняли их поведение. Кроме того, Путин прячет своё состояние, поэтому заморозить его активы будет непросто.

ВЭЙЦЗЯ ЦЗЯН, корреспондент CBS: Вы думаете, вам действительно удастся оказать влияние на Владимира Путина, учитывая неопределённость масштабов и местоположения его состояния?

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Мы надеемся, что мир воспримет это как единое дело США, президента Байдена с нашими европейскими партнёрами и союзниками.

Президент Байден провёл телефонные переговоры с украинским президентом Зеленским, пообещав увеличить поддержку. И в то время как американские военнослужащие и вертолёты прибывают в Восточную Европу, Пентагон подтвердил, что всё ещё поставляет оружие украинцам.

ДЖОН КИРБИ, пресс-секретарь Пентагона: Мы продолжаем снабжать их средствами самообороны.

Осознав, что ему следует действовать быстрее с учётом российского наступления на Киев, НАТО впервые привело в боеготовность свои силы быстрого реагирования. 14 тысяч военнослужащих ожидают сигнала.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Мы должны быть готовы сделать больше, даже если это будет означать, что нам придётся за это заплатить, потому что эта ситуация у нас надолго.

Белый дом также похвалил за храбрость участников антивоенных протестов в России, где сегодня арестовали свыше 500 человек.

ВЭЙЦЗЯ ЦЗЯН: Одно мощное финансовое оружие, которое до сих пор не было применено, — это отключение России от глобальной банковской системы SWIFT, используемой для международных транзакций. Ряд европейских стран, которые отказывались одобрять эту меру, дали понять сегодня, что они её поддержат. И в Белом доме говорят, что всё ещё рассматривают такую возможность. Нора?

Вэйцзя Цзян, спасибо.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2022 года.