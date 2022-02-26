Die Welt: санкционные контрмеры России сильнее всего ударят по ФРГ

Гипотетические крайне жёсткие санкции ЕС против России, такие как отключение от SWIFT, сильно ударят и по европейской экономике, пишет Die Welt. В частности, они могут привести к росту цен на энергию и продукты. Кроме того, Россия скоро ответит своими контрмерами, которые сильнее всего ударят по Германии, являющейся крупнейшим торговым партнёром России в Европе.

История показывает, что в двух из трёх случаев санкции не приводят к тому, чтобы достичь преследуемых целей, пишет Die Welt. По мнению издания, это верно и в нынешней ситуации с Россией, однако многие могут задаться вопросом, почему ЕС не вводит более жёсткие штрафные меры, которые ещё сильнее надавят на российскую экономику и вынудят Кремль сменить линию поведения? К таким мерам относятся отключение России от SWIFT, запрет российским банкам на совершение сделок в долларах или запрет на поставки российского газа и нефти в ЕС.

Однако постепенный ввод санкций является верным шагом, пишет Die Welt. Такая стратегия оставляет пространство для манёвра и даёт России понять, что её не загоняют в угол, а предлагают вернуться к конструктивным действиям. Кроме того, столь жёсткие санкции против России сильно ударят и по европейской экономике, отмечает издание. К примеру, отключение России от SWIFT поставит под угрозу более €50 млрд, которые европейские банки выдали российским заёмщикам. Кроме того, санкции приведут к повышению цен на энергию и продукты питания. Согласно оценкам института немецкой экономики (IW), инфляция в Германии в этом году может составить 6,1%. Также санкции в целом повышают нестабильность на финансовых рынках.

При этом очевидно, что Россия скоро ответит своими контрмерами и попытается ослабить европейские экономики, пишет Die Welt. В первую очередь эти контрмеры могут затронуть Германию, которая является важнейшим торговым партнёром России в ЕС.

По мнению Die Welt, Брюсселю сейчас было бы разумно поддержать европейские компании, наиболее затронутые санкциями, фондом помощи. Как пишет издание, такой шаг может помочь повысить готовность стран ЕС к дополнительным штрафным мерам.