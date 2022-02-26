Die Welt: санкционные контрмеры России сильнее всего ударят по ФРГ
История показывает, что в двух из трёх случаев санкции не приводят к тому, чтобы достичь преследуемых целей, пишет Die Welt. По мнению издания, это верно и в нынешней ситуации с Россией, однако многие могут задаться вопросом, почему ЕС не вводит более жёсткие штрафные меры, которые ещё сильнее надавят на российскую экономику и вынудят Кремль сменить линию поведения? К таким мерам относятся отключение России от SWIFT, запрет российским банкам на совершение сделок в долларах или запрет на поставки российского газа и нефти в ЕС.
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