Guardian: России есть чем ответить на западные экономические санкции
Борис Джонсон обратился к депутатам, призвав ужесточить санкции против России, однако резкого нокаутирующего удара не будет, потому что Владимир Путин успел подготовиться и хорошо окопался. Как пишет The Guardian, казалось бы, бой предстоит заведомо неравный: Россия — крупнейшая страна в мире, но её ВВП меньше, чем у Италии, а доход на душу населения составляет где-то четверть от британского, однако, как на собственном опыте убедились те, кому довелось соперничать с Россией в прошлом, внешность обманчива, и есть ряд причин, почему скорая победа Запада маловероятна.
Как отмечает автор материала, с 2014 года Путин активно изолирует Россию от Запада. Были введены санкции, и западный импорт мяса, фруктов, овощей и молочных продуктов оказался под запретом. Тяга к самодостаточности также сопровождается попыткой разнообразить экономику разворотом в сторону Китая. Соглашение с Пекином от 2014 года открыло путь к строительству газопровода «Сила Сибири», который заработал в 2019 году.
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