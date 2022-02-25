Guardian: России есть чем ответить на западные экономические санкции

У России есть оружие в ответ на западные санкции, поэтому скорая победа Запада маловероятна. Как пишет The Guardian, Россия оставляет в ЕС 40% нефти и угля и 20% газа, а также является крупнейшим в мире экспортёром удобрений и палладия, поэтому отказ от поставок хоть и снизит российский ВВП, но и дорого обойдётся для Запада.

Борис Джонсон обратился к депутатам, призвав ужесточить санкции против России, однако резкого нокаутирующего удара не будет, потому что Владимир Путин успел подготовиться и хорошо окопался. Как пишет The Guardian, казалось бы, бой предстоит заведомо неравный: Россия — крупнейшая страна в мире, но её ВВП меньше, чем у Италии, а доход на душу населения составляет где-то четверть от британского, однако, как на собственном опыте убедились те, кому довелось соперничать с Россией в прошлом, внешность обманчива, и есть ряд причин, почему скорая победа Запада маловероятна.

Как отмечает автор материала, с 2014 года Путин активно изолирует Россию от Запада. Были введены санкции, и западный импорт мяса, фруктов, овощей и молочных продуктов оказался под запретом. Тяга к самодостаточности также сопровождается попыткой разнообразить экономику разворотом в сторону Китая. Соглашение с Пекином от 2014 года открыло путь к строительству газопровода «Сила Сибири», который заработал в 2019 году.

Кроме того, пишет автор The Guardian, на средства, вырученные на экспорте нефти и газа, Россия возвела прочную финансовую защиту. Москва располагает валютными резервами в размере около $500 млрд, а её государственный долг по мировым стандартам крайне низок. И эта финансовая мощь «вполне может затупить одно из копий Запада на фоне украинского кризиса» — запрет России торговать суверенным долгом в Лондоне и Нью-Йорке.

Наконец, у Путина есть и собственное оружие в ответ на западные санкции. Россия поставляет ЕС 40% нефти и угля и 20% газа. Она — крупнейший в мире экспортёр удобрений и палладия, ключевого элемента автомобильной промышленности и производства катализаторов. Кильский институт, немецкий аналитический центр, утверждает, что прекращение экспорта газа снизит российский ВВП на 3%, а прекращение экспорта нефти — на 1,2%. И хотя западные страны смогут наладить поставки из других источников, сокращение неизбежно приведёт к росту цен на нефть и газ.

«Даже в самые напряжённые периоды холодной войны Советский Союз продолжал снабжать Запад энергоносителями. Прекращение поставок нефти и газа обойдётся дорого, но этот приём — тактику выжженной земли — Россия уже применяла в своей истории», — заключает автор материала.