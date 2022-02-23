EurActiv: страны ЕС единогласно приняли пакет санкций против России

Страны Евросоюза достигли единогласного решения и приняли пакет санкций против России из-за признания Москвой суверенитета ДНР и ЛНР, сообщает EurActiv. В санкционном списке оказались 351 депутат Госдумы и 27 физических и юридических лиц, финансирующих операции России на Донбассе. По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пакет, согласованный с США, Великобританией и Канадой, нанесёт России «очень большой ущерб».

Министры иностранных дел стран ЕС единогласно приняли первый пакет санкций против России. В чёрный список попали депутаты Госдумы РФ, банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе, сообщает EurActiv.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что пакет, согласованный с США, Великобританией и Канадой, «нанесёт России ущерб, очень большой ущерб».

Санкции были приняты в ответ на решение президента России Владимира Путина о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, «контролируемых сепаратистами», независимыми и размещении на их территории российских войск. При этом Путин по-прежнему отрицает планы вторжения на Украину.

Как отмечает издание, пакет санкций нацелен на тех, кто был причастен к «решению о признании сепаратистских регионов». В чёрный список ЕС попали 351 депутат Госдумы, проголосовавший за признание ДНР и ЛНР. Остальных депутатов санкции не коснутся.

Кроме того, новый пакет включает санкции против 27 физических и юридических лиц, «которые играют роль в подрыве или угрозе территориальной целостности Украины, суверенитету и независимости».

Боррель подтвердил, что сам Владимир Путин в санкционном списке не значится.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в страны ЕС. Кроме того, речь идёт о запрете на торговлю российскими государственными облигациями в Европе. Цель санкций — ограничение доступа России и российского правительства к европейскому финансовому рынку.

Кроме того, под санкциями окажутся банки, финансирующие российские военные и другие операции на Донбассе. На территории ЛНР и ДНР больше не будет действовать режим свободной торговли с ЕС.

Боррель также поблагодарил Германию за приостановку сертификации «Северного потока — 2».

Как отмечает EurActiv, пакет санкций, вероятно, будет окончательно доработан и подписан в среду утром. Боррель подчеркнул, что ЕС готов ввести дополнительные санкции, если ситуация на границе ухудшится. «Мы с самого начала не хотели раскрывать все наши карты, — заявил он, назвав принятый во вторник пакет «первым шагом». — Мы считаем, что эта история ещё не закончена».