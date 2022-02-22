Финал нынешнего обострения — или же первый шаг к чему-то большему: CNN о ситуации вокруг признания республик Донбасса

В нынешнем обострении украинского кризиса, ставшем результатом признания Москвой республик Восточной Украины, главный вопрос для Запада заключается в том, является ли этот шаг его финальным аккордом или же лишь подготовкой к «чему-то более серьёзному», передаёт корреспондент CNN Мэтью Чанс. Как подчёркивает журналист, в пользу второго варианта говорит не только проблема границ ДНР и ЛНР, но и тот «гневный» тон, в котором Владимир Путин во вчерашнем обращении к россиянам высказался по поводу Украины.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Суть в том, что повстанцы на востоке страны контролируют лишь малую часть той территории, на которую претендуют, она значительно больше, и некоторые города, которые они называют своими, находятся под контролем украинского правительства. Поэтому главный вопрос на данный момент заключается в том, возобновится ли на востоке Украины полномасштабная война и попытаются ли повстанцы — возможно, при поддержке российских танков — продвинуться вперёд с текущих позиций и захватить те земли, которые они считают частью их независимого государства, теперь признанного Россией. Пока этого, как известно, не произошло, но в будущем это может случиться.



Кремль пока так и не разъяснил, признаёт ли он такое максималистское определение этих сепаратистских республик или же хочет, чтобы сепаратисты остались, так сказать, на месте, на той территории, которая находится под их контролем*. Однако существуют серьёзные опасения по поводу того, что это не слишком важное признание мятежных республик может быть началом чего-то гораздо более серьёзного.

Есть и более широкая причина для беспокойства, и она касается тона вчерашней речи Владимира Путина — того гнева, с которым он рассказывал об Украине, давая переоценку её государственности и заявляя, что это искусственное государство, по существу созданное Советским Союзом и вобравшее в себя земли, издревле принадлежавшие России. Из-за этого создаётся впечатление, что в будущем Путин без каких-либо стеснений перекроит границы Украины так и тогда, как и когда считает нужным. Это одно из двух смутных опасений, которые сейчас нависают над ситуацией.

На наших глазах Владимир Путин признал республики Восточной Украины. Это конец нынешнего этапа обострения кризиса — или же лишь начало чего-то гораздо более серьёзного?

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2022 года.

*Комментарий ИноТВ: При признании Россией независимости ДНР и ЛНР речь идёт о тех границах, в которых они себя провозглашали, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.