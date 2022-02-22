Санкции и экстренные заседания — Libération о международной реакции на признание ЛНР и ДНР

В США планируют ввести запрет на инвестиции и торговые отношения с Донбассом после признания Россией ДНР и ЛНР. Во Франции Эммануэль Макрон провёл заседание совета по обороне и призвал к проведению чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН. О санкциях говорил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Libération.
Заявление Владимира Путина подлило масла в огонь, пишет Libération. «После воинственных разглагольствований, во время которых российский лидер объявил о признании двух пророссийских сепаратистских территорий на Украине, международная реакция не заставила себя ждать», — отмечает автор статьи.
Так, Джо Байден намерен опубликовать декрет с запретом любых новых инвестиций и торговых отношений с Донбассом. К этим санкциям добавятся и новые совместные меры их союзников, если Россия вторгнется на территорию Украины, заявили в Вашингтоне.
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совет по обороне, по итогам которого потребовал тоже ввести целенаправленные европейские санкции, а также созвать Совет Безопасности ООН на чрезвычайное заседание.
Европейский союз не отставал и назвал решение Москвы «очевидным нарушением международного права». Там также собираются ввести санкции против всех, причастных к этому решению. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что собирается представить министрам иностранных дел ЕС пакет санкций на случай военной агрессии России в отношении Украины. «Если будет аннексия, будут и санкции, если будет признание, я положу санкции на стол, и министры будут принимать решение».
Чтобы ввести санкции, нужно единство. А Боррель считает, что по украинскому вопросу единство гарантировано. Между лидерами европейских стран уже проходят консультации, и если Владимир Путин пойдёт дальше, то будут приняты соответствующие решения. В случае военной агрессии России в отношении Украины будет созван чрезвычайный саммит ЕС, пишет Libération.
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