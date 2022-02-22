Das Erste: глава Еврокомиссии грозит отрезать Россию от мировых финансовых рынков

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Запада воспользоваться самым мощным из имеющихся у ЕС рычагов воздействия и ударить по «самому слабому месту» России — экономике — в случае «нападения» России на Украину, сообщает Das Erste. По её словам, планируемые ЕС и США санкции призваны отрезать Россию от мировых финансовых рынков и лишить её всех производимых в ЕС товаров, требующихся ей «для модернизации и диверсификации экономики».

Уже несколько дней главы западных государств утверждают, что в случае «нападения» на Украину России грозят «жёсткие санкции». В эфире телеканала Das Erste председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, о каких именно санкциях идёт речь.

«Если Владимир Путин начнёт войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России, — заявила она. — Финансовые санкции означали бы, что Россия будет практически отрезана от мировых финансовых рынков».

При этом фон дер Ляйен отказалась отвечать на вопрос о том, имела ли она в виду отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Как отмечает Das Erste, отключение России от SWIFT ударит и по западным финансовым институтам, поскольку это затруднит перевод денежных средств в Россию и из России.

По словам фон дер Ляйен, экономические санкции затронут все производимые в ЕС товары, которые «требуются России для модернизации и диверсификации экономики» и которые она «не сможет заменить». Российская экономика значительно зависит от экспорта ископаемого топлива, обеспечивающего около половины государственного бюджета. Кроме того, в России очень высокая инфляция — почти 9%.

Фон дер Ляйен пояснила, что санкционные меры в отношении России поддерживают и западные партнёры, такие как США, Канада и Великобритания. По её словам, Путин «пытался разделить Европу» с помощью дезинформации, кибератак и других средств, однако ему это не удалось. Напротив, такого «оживлённого обмена» не наблюдалось уже давно. Как утверждает Das Erste, угрожая санкциями, фон дер Ляйен надеется заставить Москву отказаться от возможных «планов по нападению на Украину» и стимулировать дальнейшие переговоры.

Тем временем министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек занялся подготовкой общественности к серьёзным экономическим последствиям возможных санкций. «Нужно ясно сказать, что санкции сильно ударят и по нашей собственной экономике. Но речь идёт о европейской безопасности, это также ясно нашим компаниям», — заявил Хабек. Тем не менее он подтвердил, что, если «Россия продолжит обострение конфликта, ЕС ответит жёсткими экономическими санкциями по согласованию со своими партнёрами».

Как отмечает Das Erste, в связи с обострением конфликта на востоке Украины Литва и Латвия потребовали от Запада немедленно ввести санкции против России. Кроме того, они призвали к укреплению восточного фланга НАТО. «Тот факт, что российские войска остаются в Белоруссии, вопреки прежним заверениям Москвы, меняет правила игры для безопасности стран НАТО, граничащих с Белоруссией», — написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он заявил о необходимости увеличения численности войск НАТО и санкций со стороны ЕС. Его латвийский коллега Эдгар Ринкевич также подчеркнул: «Очевидно, что трансатлантическое сообщество должно начать применять санкции против России и что блоку НАТО следует разместить в регионе больше войск».