NBC: на грани войны — в Донбассе идёт эвакуация, в Киеве молятся

Несмотря на то что война на Украине официально ещё не началась, власти отколовшихся от страны регионов активно эвакуируют в Россию женщин и детей, заставляя мужчин сражаться на стороне самопровозглашённых республик, передаёт NBC News. При этом, как отмечает канал, жителям Украины остаётся только молиться, чтобы нынешний виток обострения закончился прежде, чем стороны официально возьмутся за оружие.

Сегодня в новостях: в разорённом войной Донбассе вновь загрохотали артиллерийские орудия. Только за один прошедший день там зафиксировали более 1500 взрывов. Этот регион принадлежит Украине, однако контролируется пророссийскими сепаратистами.

Через границу, в Белоруссии, буквально в нескольких часах езды от Киева, есть зловещие намёки на то, что российские силы могут остаться там на неопределённый срок. Этим утром министр обороны Белоруссии продлил срок совместных учений с Россией, которые должны были закончиться сегодня. В качестве причины было названо обострение ситуации в Донбассе.

Вместе с тем, по словам американских чиновников, это обострение спровоцировали русские, чтобы иметь предлог для начала войны.

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: В данном случае мы говорим о потенциальной войне в Европе. Давайте остановимся на минуту и подумаем об этом; осознаем всю важность этой темы.

Сегодня президент Байден провёл экстренную встречу со своим Советом по национальной безопасности.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Он (Путин. — ИноТВ) всё ещё может отвести войска. Именно этим вопросом мы и занимаемся. Мы пытаемся предотвратить войну.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон пошёл на последнюю, отчаянную попытку остановить вторжение с помощью телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным. Последний обвинил в обострении в Донбассе украинские войска, а также призвал Запад дать ответ на его требования по гарантиям безопасности.

АНАТОЛИЙ АНТОНОВ, посол России в США: Никакого вторжения нет, и планов никаких таких нет.

Однако украинские солдаты на передовой говорят, что их уже атакуют. При этом президент Зеленский призвал к немедленному прекращению огня.

ОКСАНА МАКАРОВА, посол Украины в США: У нас уже двое человек погибло, одиннадцать раненых. И пока мы с вами говорим, ситуация продолжает накаляться.

В контролируемом сепаратистами Донбассе тысячи женщин и детей эвакуируют на автобусах и поездах. Убежище они ищут в России, однако конечное место назначения неизвестно.

«Я боюсь, потому что у меня двое маленьких детей. Я боюсь, что с ними может что-то случиться», — говорит эта женщина. Что же касается мужчин, то их заставляют остаться и сражаться за пророссийских сепаратистов.

ЭНДРЮ РОТ, корреспондент The Guardian в Москве: Мужчин в возрасте от 15–16 лет до примерно 50 из страны не выпускают. Так что сейчас очень многие семьи оказываются разлучены.

При этом семьи разлучаются из-за войны, которую пока ещё никто не объявил. Сегодня же киевляне могут только молиться, чтобы эта война окончилась ещё до того, как она начнётся официально.

С нами на связь из Киева выходит Эрин. Эрин, кого, по нашим данным, эвакуируют из этих сепаратистских регионов?

ЭРИН МАКЛАФЛИН, NBC News: Халли, сейчас эвакуируют женщин и детей, однако я переписывалась с одной женщиной в Донбассе, которая сказала, что, хотя она и напугана, свой дом она не бросит. Халли?

Дата выхода в эфир 21 февраля 2022 года.