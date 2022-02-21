NBC: на грани войны — в Донбассе идёт эвакуация, в Киеве молятся
Сегодня в новостях: в разорённом войной Донбассе вновь загрохотали артиллерийские орудия. Только за один прошедший день там зафиксировали более 1500 взрывов. Этот регион принадлежит Украине, однако контролируется пророссийскими сепаратистами.
Через границу, в Белоруссии, буквально в нескольких часах езды от Киева, есть зловещие намёки на то, что российские силы могут остаться там на неопределённый срок. Этим утром министр обороны Белоруссии продлил срок совместных учений с Россией, которые должны были закончиться сегодня. В качестве причины было названо обострение ситуации в Донбассе.
Вместе с тем, по словам американских чиновников, это обострение спровоцировали русские, чтобы иметь предлог для начала войны.
КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: В данном случае мы говорим о потенциальной войне в Европе. Давайте остановимся на минуту и подумаем об этом; осознаем всю важность этой темы.
Сегодня президент Байден провёл экстренную встречу со своим Советом по национальной безопасности.
ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Он (Путин. — ИноТВ) всё ещё может отвести войска. Именно этим вопросом мы и занимаемся. Мы пытаемся предотвратить войну.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон пошёл на последнюю, отчаянную попытку остановить вторжение с помощью телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным. Последний обвинил в обострении в Донбассе украинские войска, а также призвал Запад дать ответ на его требования по гарантиям безопасности.
АНАТОЛИЙ АНТОНОВ, посол России в США: Никакого вторжения нет, и планов никаких таких нет.
Однако украинские солдаты на передовой говорят, что их уже атакуют. При этом президент Зеленский призвал к немедленному прекращению огня.
ОКСАНА МАКАРОВА, посол Украины в США: У нас уже двое человек погибло, одиннадцать раненых. И пока мы с вами говорим, ситуация продолжает накаляться.
В контролируемом сепаратистами Донбассе тысячи женщин и детей эвакуируют на автобусах и поездах. Убежище они ищут в России, однако конечное место назначения неизвестно.
«Я боюсь, потому что у меня двое маленьких детей. Я боюсь, что с ними может что-то случиться», — говорит эта женщина. Что же касается мужчин, то их заставляют остаться и сражаться за пророссийских сепаратистов.
ЭНДРЮ РОТ, корреспондент The Guardian в Москве: Мужчин в возрасте от 15–16 лет до примерно 50 из страны не выпускают. Так что сейчас очень многие семьи оказываются разлучены.
При этом семьи разлучаются из-за войны, которую пока ещё никто не объявил. Сегодня же киевляне могут только молиться, чтобы эта война окончилась ещё до того, как она начнётся официально.
С нами на связь из Киева выходит Эрин. Эрин, кого, по нашим данным, эвакуируют из этих сепаратистских регионов?
ЭРИН МАКЛАФЛИН, NBC News: Халли, сейчас эвакуируют женщин и детей, однако я переписывалась с одной женщиной в Донбассе, которая сказала, что, хотя она и напугана, свой дом она не бросит. Халли?
Дата выхода в эфир 21 февраля 2022 года.
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