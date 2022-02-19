CNN

CNN: Харрис пригрозила России «беспрецедентными экономическими издержками» в случае вторжения на Украину

Материал представлен в переводе ИноТВ
Вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предупредила Россию о серьёзных последствиях в том случае, если она действительно вторгнется на Украину, передаёт CNN. В частности, как отмечается в материале, она пригрозила, что при подобном развитии событий на Москву будут наложены «беспрецедентные экономические издержки».

Начнём с Украины, где растущая угроза российского вторжения достигла точки кипения. Как заявил президент Джо Байден, он, опираясь на американские разведданные, убеждён в том, что российский президент Владимир Путин принял решение напасть на Украину и нацелиться на её столицу, Киев. По словам Байдена, ожидается, что нападение произойдёт в ближайшие дни или раньше. Однако при этом он заявил, что для дипломатии дверь всё ещё открыта.  

Сегодня вице-президент Камала Харрис выходит на мировую арену, чтобы заняться решением этого кризиса. Буквально только что она выступила на Мюнхенской конференции по безопасности и предупредила о суровых последствиях в том случае, если Россия действительно вторгнется на Украину.

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Позвольте мне прояснить. Я могу сказать с абсолютной уверенностью. Если Россия дальше вторгнется на Украину, Соединённые Штаты вместе со своими союзниками и партнёрами наложат (на неё. — ИноТВ) значительные и беспрецедентные экономические издержки.

Соединённые Штаты заявляют, что Россия тем временем распространяет дезинформацию в качестве предлога для начала вторжения, проводя так называемые операции под чужим флагом. Официальные лица указывают на рост напряжённости в регионе Донбасс, на который, как заявляет Украина, она не планирует нападать. Эта территория находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.

После учебно-боевых стрельб в Белоруссии Россия планирует сегодня провести военные учения, чтобы продемонстрировать свои баллистические и крылатые ракеты. Пресс-секретарь Кремля охарактеризовал подобные манёвры как, цитирую, «довольно регулярные».

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2022 года.

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источник
CNN США Северная Америка
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