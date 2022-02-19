CBS: «показательный сценарий» — на совместных учениях Белоруссия и Россия отрабатывают борьбу с Польшей, Литвой и Украиной

Масштабы совместных манёвров Москвы и Минска вызывают беспокойство у НАТО, сообщает CBS News. Примечательно, что на фоне предупреждений США о возможном «российском вторжении» Путин и Лукашенко устроили учения, на которых одна из стороны подозрительно напоминает войска восточных членов альянса и Украины, утверждает телеканал.

Сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко провёл переговоры с Владимиром Путиным. Встреча состоялась в тот самый момент, когда ближайший европейский союзник России заявил, что может разместить у себя ядерное оружие. С последними подробностями из Минска корреспондент CBS News Мария Илюшина.

Танки, российские истребители и баллистические ракеты, способные долететь до Киева. Это новейшая демонстрация силы, которую Владимир Путин устраивает в союзной Белоруссии.

В совместных военных учениях двух стран нет ничего нового. Но НАТО называет их крупнейшим развёртыванием российских войск со времён окончания холодной войны с учётом, что здесь находится приблизительно 30 из почти 200 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг Украины.

Россия утверждает, что отвела часть войск от украинской границы, но здесь не видно заметных признаков разрядки. На фоне предупреждений США о возможном вторжении Путин и белорусский лидер устроили учения с показательным сценарием. Два участника союзных государств, прямо как Белоруссия и Россия, противостоят нескольким гипотетическим западным соседям, напоминающим Польшу, Литву и Украину.

МАРИЯ ИЛЮШИНА, корреспондент CBS News: И Москва, и Минск заявляют, что выведут войска и технику из Белоруссии после окончания учений. Но ЕС и США говорят, что поверят в это, только когда увидят.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Если будет смысл подержать здесь российские войска, мы их будем держать столько, сколько надо. Ещё раз подчёркиваю: это наша территория и мы будем принимать решение.

Во время встречи в Москве президент Путин обнял Лукашенко и пригласил своего союзника в субботу посетить ещё одно крупное военное мероприятие — учения российских стратегических сил, включающих как обычное, так и ядерное оружие. Два лидера продолжили накал антизападной риторики.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Они первый раунд очень сильно проиграли. Сегодня, смотрю, уже выходят на второй раунд, пугая весь мир тем, что завтра мы нападём на Украину, окружим, уничтожим и так далее, хотя и в планах у нас — сколько мы ни обсуждали эти вопросы — никогда не было. Но учить людей воевать мы будем.

МАРИЯ ИЛЮШИНА: Как только Владимир Путин закончил встречу с Лукашенко, глава подконтрольной сепаратистам территории на востоке Украины заявил, что они начнут эвакуацию мирных жителей на запад России якобы после достижения договорённости с Кремлём. Но пока Москва не подтвердила, как именно будет происходить эвакуация.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2022 года.