TVP Info: Столтенберг гарантировал стопроцентную безопасность Польше — но не Украине

Россия заплатит высокую цену за какое-либо нарушение территориальной целостности Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью TVP Info он подчеркнул, что как в штурме польской границы мигрантами с территории Белоруссии, так и в сегодняшней концентрации войск на границе с Украиной он видит общий знаменатель: попытки России запугать своих соседей. В этом плане он гарантировал Польше, но не Украине, 100%-ное обеспечение безопасности со стороны альянса.

«Россия создала самую большую концентрацию войск со времён окончания холодной войны. Она по-прежнему сохраняет возможность нападения на Украину. Сделает ли она это? Никто не в состоянии сказать это с полной уверенностью. Никто не знает, дойдёт ли дело до полномасштабной атаки или скорее до действий более мелкого калибра», — заявил в интервью TVP Info генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На вопрос телеканала, какова будет реакция НАТО в том случае, если Владимир Путин всё-таки решится напасть, он ответил следующее: «Россия заплатит высокую цену за какое-либо нарушение территориальной целостности Украины».

«Союзники отчётливо подчеркнули, что введут санкции. Стоит обратить внимание и на то, что военная поддержка Украины всё время имеет место. Следует также помнить о том, что украинская армия гораздо сильнее, нежели это было в случае аннексии Крыма*. НАТО оказывает поддержку Украине в борьбе за право на самооборону. Мы также укрепляем наше присутствие на восточном фланге», — добавил он.

Столтенберг не смог однозначно сказать, что альянс будет в состоянии предложить Украине в ходе саммита НАТО, который пройдёт в Мадриде. Он констатировал, что НАТО уже много лет оказывает поддержку украинцам, в первую очередь это политическое содействие для сохранения территориальной целостности. Он напомнил о состоявшемся запуске целого ряда обучающих программ для поддержки обороноспособности Украины, который охватывает весь спектр вооружённых сил: от кибербезопасности до военно-морского флота. «Члены НАТО также передали оружие украинской армии. Мы поддерживаем Украину в праве на самооборону», — уверил генсек НАТО.

В интервью он объяснил разницу между штурмом границы мигрантами с территории Белоруссии и нынешней ситуацией в отношении Украины. «Россия и Белоруссия всё время продолжают углублять военную интеграцию. Однако существует разница между использованием мигрантов в качестве оружия и концентрацией огромной армии, которую Россия осуществляет в случае Украины. Общий знаменатель показывает, что мы имеем дело с попыткой запугать наших соседей», — добавил он.

Он также не обошёл стороной вопрос концентрации российских войск в Калининградской области. «Мы наблюдаем усиление активности российской армии от Баренцева моря через Балтийское море до Чёрного моря. Альянс реагирует на это путём повышения своей готовности, среди прочего, направляя дополнительные войска на восточный фланг, в том числе в Польшу. Более того, стоит подчеркнуть, что мы постоянно поддерживаем надёжный наступательный потенциал путём инвестиций в военную технику, что, среди прочего, делает и ваша страна», — подчеркнул Столтенберг. В беседе он заверил, что альянс обеспечивает Польше 100%-ную безопасность.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

