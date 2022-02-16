Первый позитивный сигнал, а возможно и попытка сохранить лицо — TVN24 о начале отвода российских войск

Во время первого за почти 10 лет визита польского министра иностранных дел в Москву Збигнев Рау назвал диалог лучшим способом решения сложных вопросов и призвал Россию разделить эту точку зрения, сообщает TVN24. Телеканал считает отвод российских войск от украинской границы позитивным сигналом — хотя и предполагает, что Кремль возвращает солдат в казармы, возможно, для того, чтобы сохранить своё лицо в кризисе, который сам же и развязал.

Добрый вечер. Российское Министерство обороны убеждает, что армия начинает возвращаться с баз у украинской границы. «Увидим-поверим», — отвечает Киев. Министр Рау разговаривал с Сергеем Лавровым в Москве. С Путиным встретился канцлер Германии, а в Варшаве президент созвал Совет кабмина. Тема везде одна и та же — судьба Украины. Цезари Грохот.

Это первая такая встреча с декабря 2012 года. Польский министр иностранных дел и одновременно председатель ОБСЕ разговаривал с главой российской дипломатии за день до указанной американской разведкой наиболее вероятной даты начала атаки в отношении Украины.

ЗБИГНЕВ РАУ, министр иностранных дел Польши: Диалог — это лучший способ решения сложных вопросов. Я очень надеюсь на то, что Россия разделяет эту точку зрения.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать очень неплохой результат.

Столько официальных заявлений, а на практике дело обстоит следующим образом: Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной более 130 тысяч солдат, что среди прочего показано на опубликованной сегодня спутниковой фотосъёмке. Однако несколько часов назад появились вот такие кадры и важное сообщение о том, что учения российской армии подошли к концу, началась погрузка и возвращение в гарнизоны.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Совместные российско-белорусские учения развиваются и осуществляются строго в соответствии с заранее согласованным графиком… эти учения проводятся вне зависимости от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм. В общем, короче говоря, отвечая на этот вопрос, скажу, что караван идёт.

АНДЖЕЙ ЗАУХА, корреспондент TVN, Москва: Слова Сергея Лаврова, который пытается всё дело свести к истерике Запада в связи с запланированными заранее учениями российской армии, — это с одной стороны продолжение того, что Кремль повторяет с самого начала. С другой — в связке с решением об отводе войск это, возможно, начало попытки сохранить лицо, выйдя из кризиса, который Россия сама и развязала. Сложно теперь сказать, все ли российские части будут отведены от украинской границы, но вместе с декларацией касательно необходимости переговоров это, безусловно, первый за многие недели позитивный сигнал.

Несколько часов спустя российская Госдума направила очень негативный сигнал. Она проголосовала за проект постановления о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также обратилась к Владимиру Путину с просьбой признать их.

Российский лидер после встречи с канцлером Германии сказал следующее:

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Хотим мы этого (войны) или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе. К сожалению... предметного, конструктивного ответа на сделанные нами предложения мы не получили. В то же время наша страна видит… некоторые элементы, которые можно обсуждать.

Глава НАТО пока что рекомендует осторожность в оценке российских деклараций.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации… Наоборот, создаётся впечатление, что Россия продолжает наращивание военной мощи… Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения на Украину без какого-либо времени на предупреждение.

Поэтому для проведения консультаций в Европу прилетит американский министр обороны, среди прочего он посетит Польшу.

МАРЧИН ВРОНА, корреспондент TVN, Нью-Йорк: Ллойд Остин отправляется в свой европейский тур уже сегодня. Как сообщает Пентагон, в планах у него встреча с лидерами НАТО, Польши и Литвы, высокопоставленными военными, а также с польскими и американскими солдатами на авиабазе в местности Повидз.

Американский министр обороны встретится с польским президентом Анджеем Дудой, а также с министром обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля, который ранее называли датой российской атаки, Днём единения. А два часа назад началась большая хакерская атака на сайты Министерства обороны и вооружённых сил Украины. Нападению также подверглись украинские государственные и частные банки.

Цезари Грохот, «Факты».

Дата выхода в эфир 15 февраля 2021 года.