Dziennik Polski: польские власти уже готовятся принять «миллион украинских беженцев»

Польша понимает, что, если на Украине дойдёт до вооружённого конфликта, ей волей-неволей придётся предоставить убежище украинцам и оказать поддержку гражданам других стран при эвакуации, заявил вице-спикер сейма Рышард Терлецкий. В интервью Dziennik Polski он подтвердил информацию о том, что местные власти в срочном порядке должны предоставить списки объектов, где смогут быть размещены потенциальные беженцы.

«Защита суверенитета и территориальной целостности Украины — это государственный интерес Польши», — заявил вице-спикер сейма Рышард Терлецкий. В интервью Dziennik Polski он подчеркнул, что на настоящий момент вполне реальным сценарием представляется угроза вторжения, хотя её масштабы весьма сложно предсказать. Польский политик считает, что скопившихся сил недостаточно, чтобы оккупировать всю Украину, но их вполне хватит для нападения на Киев, восточную часть страны или побережье.

Терлецкий также отметил, что, хотя МИД Польши предупредил своих граждан воздержаться от поездок на Украину без крайней необходимости, эвакуация дипсотрудников пока не планируется. «Мы хотим, чтобы наши диппредставительства продолжали там работу, но возможно, что состав сотрудников будет сокращён и, конечно же, их семьи будут эвакуированы», — сказал он.

Вице-спикер сейма подтвердил информацию о том, что воевода мазовецкий направил представителям органов местного самоуправления срочное письмо с требованием предоставить список объектов, которые могут быть использованы для возможного размещения беженцев с Украины и также быть готовыми к их прибытию. «Местные власти также обязаны предоставить перечень объектов, которые могут быть использованы в качестве временного жилья для тех, кто прибудет. Следовательно, подготовка идёт полным ходом», — подчеркнул Терлецкий. Более того, по его словам, на территорию Польши могут приехать лица разных национальностей, которые будут вынуждены совершить эвакуацию с Украины. «Согласно оценкам, в Польшу может приехать до миллиона человек, это вполне реально», — добавил политик. Более того, в случае вооружённого конфликта он не исключает введения чрезвычайного положения, по крайней мере в приграничных районах.

В интервью он обратил внимание на то, что, даже если Россия зажмёт Украину с трёх сторон, не стоит ожидать, что НАТО отправит свои войска ей на помощь. Он добавил, что ситуация очень динамичная, всё может измениться. «На Украине десятки тысяч граждан западных стран, в том числе американцев. Эвакуировать их с применением армии невозможно, это будет очень сложно совершить. Это испытание на прочность для свободного мира, если мы будем вынуждены наблюдать за гибелью граждан различных стран на территории Украины», — предупредил он.

В среду Терлецкий в составе делегации польского сейма планирует нанести визит в Киев, если воздушное пространство над Украиной не закроют.