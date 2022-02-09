Polskie Radio: Польша и Прибалтика в опасности, ведь российские войска уже в Калининграде и Белоруссии

Если Россия решит всё-таки напасть на Украину, то ей придётся считаться с решительным ответом не только США, но и европейских стран, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в интервью Polskie Radio. По его словам, под угрозой находится не только Украина, но и Польша и Прибалтика, ведь российские войска уже размещены в Калининграде и Белоруссии.
Американское общество очень хорошо проинформировано о ситуации в Европе и полностью отдаёт себе отчёт об угрозах для безопасности, которые она несёт с собой. «На протяжении уже нескольких недель в американских СМИ много говорится о том, что может произойти на Украине. В такой обстановке состоялся первый за долгое время визит главы МИД Польши», — заявил Polskie Radio пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
В интервью радиостанции он обратил внимание на то, что российские войска сейчас уже находятся как в Калининграде, так и на территории Белоруссии. «Это очень большая опасность, особенно для Польши и балтийских стран. Глава МИД Польши представил всё это политикам США, они полностью осведомлены о нашей ситуации», — добавил он.
Лукаш Ясина также объяснил: несмотря на то что Украина не является членом НАТО, она может рассчитывать на решительную реакцию стран Североатлантического альянса, если её границы будут нарушены. «Реакция США в случае нападения России на Украину обязательно последует. Я не могу сказать, какая она точно будет, но она точно последует. Будет реакция со стороны США, но также и со стороны нас всех», — предупредил он. «Однако следует помнить, что реакция в отношении государства, которое не выступает членом НАТО, несколько иная», — резюмировал пресс-секретарь МИД Польши.
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