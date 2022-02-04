Премьер Польши: от нас Украина получит оружие, которого ей так не хватает

«Для того чтобы наш сосед смог как можно лучше себя защитить, мы передаём Украине оборонительное оружие», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он объяснил это решение тем, что лично в Киеве видел у украинцев желание защищаться, а техники им не хватает. Поэтому, как сообщает Interia, Польша поставит туда десятки тысяч артиллерийских снарядов, миномёты и гранатомёты.
«Сегодня времена, к сожалению, беспокойные. Мы видим рост давления на Украину со стороны России. Безопасная Украина, безопасная граница — это также европейские и польские национальные интересы. Мы находимся в контакте с нашими украинскими соседями с целью того, чтобы они смогли в случае необходимости — которая, надеюсь, не наступит — защитить себя», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита в ОАО «Тарнувский механический завод».
Глава польского правительства рассказал, что возможная агрессия России против Украины постоянно становится предметом его переговоров с лидерами других стран. «Мы говорим о том, как увеличить шансы на мир, как увеличить шансы на сохранение мира на нашей восточной границе», — подчеркнул он.
«Мы отдаём себе отчёт в том, что тот, кто хочет быть под защитой, должен иметь то, чем защищаться. Мы видим решимость защиты с украинской стороны. Я был в Киеве и видел, что желание защищаться присутствует, а техники не хватает. Действовать надо быстро», — призвал Моравецкий.
По его мнению, сегодня самое главное — это безопасность. «Именно поэтому мы оснащаем армию. Солдат должен быть как можно лучше вооружён. Сегодня для того, чтобы наш сосед смог как можно лучше себя защитить, мы передаём Украине оборонительное оружие. Это будут десятки тысяч артиллерийских снарядов, миномёты и гранатомёты», — пояснил премьер-министр страны. По его оценкам, первая партия оружия — около сотни единиц — будет направлена на Украину на следующей неделе.
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