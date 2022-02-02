Wirtualna Polska: в Москве Орбан говорил о своих интересах, но не о мире

Визит Виктора Орбана в Москву во время украинского кризиса просто-напросто неуместен, считает журналист Агафон Козиньский. В статье для Onet он указывает, что в двусторонних отношениях между странами нет ничего плохого, только вот некоторые модели поведения, которые могут считаться приемлемыми в стабильное время, ошибочны в кризисные времена. Следовательно, можно утверждать, что венгерский лидер нарушил единство Запада в кризисный момент.

«Цель оправдывает средства» — гласит венгерская поговорка. Именно в таком ключе пытается проводить свой политический курс премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его визит во вторник в Москву, где он встретился с Владимиром Путиным, стал лишь тому доказательством. Только видно ли истинную цель, которую преследуют эти переговоры в тот момент, когда Россия находится в шаге от вторжения на Украину — достаточно одного приказа?» — рассуждает на портале Onet журналист Агафон Козиньский.

В статье он обращает внимание на то, что Орбан очень тщательно готовился к визиту в Москву. Премьер Венгрии созвонился с Эммануэлем Макроном, президентом Франции, которая на настоящий момент председательствует в работе ЕС. Он также проконсультировался с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. «Он лично объявил этот визит «миссией мира». Не было только оливковой веточки, изображённой на фюзеляже венгерского правительственного самолёта», — иронизирует автор.

Однако оправдывать поведение Орбана, сравнивая его с Макроном, который часто созванивается с Путиным, по мнению журналиста, явно не стоит. «Отличия видны невооружённым взглядом: если посмотреть на усилия французского президента, он ведёт переговоры со своим российским коллегой о снижении напряжённости в приграничном конфликте, в то время как венгерский премьер говорит в первую очередь о своих интересах», — подчёркивает он.

Агафон Козиньский обращает внимание на то, что так было всегда. Сам Орбан во вторник напомнил, что впервые встретился с Путиным 13 лет назад, и с тех пор они разговаривали тет-а-тет 12 раз. «Принесли ли какие-либо из этих встреч реальную пользу для ЕС или НАТО? Это риторический вопрос», — негодует он. Однако всем известно, что в ходе них выиграла Венгрия — среди прочего гарантию поставок газа и льготный кредит Кремля на строительство новой атомной электростанции. Неоднократно Путин и Орбан выступали с единых позиций и в вопросе Украины.

Конечно, по мнению журналиста, венгерского премьера нельзя лишать права вести самостоятельную внешнюю политику. Он указывает на то, что Венгрия и Россия не граничат друг с другом, поэтому опыт их отношений намного легче, нежели с той же Польшей или Литвой. «В этом плане геополитика играет в их пользу, но сейчас ситуация особенная. Напряжённость на российско-украинской границе близка к точке кипения», — подчёркивает автор.

Козиньский указывает на то, что сегодня Запад пытается лояльно встать на сторону Украины, даже если Германия или Италия явно не хотят этого делать, поэтому в нынешних условиях проведение чисто двусторонней российско-венгерской политики просто-напросто неуместно. Он поясняет, что некоторые модели поведения, которые могут считаться приемлемыми в стабильное время, ошибочны в кризисные времена. «Это сложно назвать иначе, нежели как нарушение единства Запада в кризисный момент», — сожалеет он.

В статье он напоминает, что визит Орбана в Москву практически совпал по времени с поездкой польского премьер-министра в Киев, где он заверил Украину в поддержке его страны, а также пообещал оснастить техникой. Затем премьер-министр Великобритании встретился с украинским президентом. Эти примеры наглядно показывают, насколько одинока Венгрия в своей пророссийской политике, потому что даже Германия не заходит так далеко.

Козиньский также сожалеет о том, что Польшу и Венгрию всегда будут ассоциировать друг с другом, даже если у этих двух стран будет совершенно разное отношение к России. Венгерско-польскую концепцию правительства, преследуемую Орбаном и Качиньскими, называют «культурной контрреволюцией» и автоматически соединяют обе эти страны в тандем. Их также объединяет практически одинаковая политика на форуме ЕС, доказательством чему выступила недавняя встреча лидеров правых партий в Мадриде.