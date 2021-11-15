FAZ: Орбан призвал Германию уменьшить своё влияние на Европу

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снова избрали председателем партии «Фидес», сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Выступая на партийной конференции, Орбан обратился к формирующемуся сейчас правительству в Берлине и выразил надежду, что оно хочет видеть европейскую Германию, а не немецкую Европу. По мнению венгерского премьера, Германия должна ограничить своё влияние на ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на съезде партии «Фидес» снова был избран её председателем, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

В своей речи Орбан высказал пожелание, чтобы следующее правительство Германии сократило влияние страны на Евросоюз. «Я надеюсь, что формирующееся сейчас немецкое правительство хочет скорее европейскую Германию, а не немецкую Европу, в которой они (немцы) говорят другим, что те должны делать», — заявил венгерский премьер в воскресенье в Будапеште.

Орбан почти без перерывов возглавляет правительство Венгрии, представляя партию «Фидес», с 2010 года и пользуется поддержкой двух третей парламентского большинства. В следующем году в стране должны пройти парламентские выборы. До марта этого года «Фидес» входила в Европейскую народную партию ЕС, к которой также относятся немецкие ХДС и ХСС. Выступая на партийной конференции, Орбан высказался в поддержку «реорганизации правых сил» в Европе, которой требует поляк Ярослав Качиньский из правящей в Варшаве национально-консервативной партии «Право и справедливость».

Как напоминает издание, после того как между Орбаном и партиями немецкого союза ХДС/ХСС возникли разногласия по поводу демократии и верховенства закона, партия «Фидес» покинула Европейскую народную партию в Европарламенте. ЕС уже инициировал несколько разбирательств против Венгрии за нарушение правовой государственности. Критики обвиняют союз немецких партий ХДС/ХСС в том, что они на протяжении многих лет блокировали исключение партии «Фидес», которого требовали другие члены Европейской народной партии, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.