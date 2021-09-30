УП: Венгрия собирается продолжить блокировать путь Украины в НАТО

Руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику Будапешта из-за газового контракта с Россией. Как передаёт «Украинская правда», Гуйяш добавил, что из-за таких действий Киева Венгрии следует продолжать блокировать путь Украины в НАТО.
Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику Венгрии. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш.
«Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договорённостей с русскими, тогда, когда Украина грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатье путём внесения изменений в закон об образовании, поэтому Венгрии следует продолжать блокировать её путь в НАТО», — сказал Гуйяш, комментируя реакцию Киева на венгерско-российский газовый контракт.
По его мнению, не поддаётся пониманию тот факт, что другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенной страны.
Украина не имеет к этому никакого отношения, сказал Гуйяш. Он добавил, что ему крайне неприятно, что «соседнее государство в конечном итоге не может оценить серию жестов, сделанных Венгрией, несмотря на нынешние серьёзные споры».
Как напоминает издание, 27 сентября Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном «Газпром» на поставку газа в обход Украины. В ответ МИД Украины перенёс заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште. Украинская сторона также обратится в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.
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