Главред: Украина проспала контракт Венгрии с «Газпромом»
О том, что сделка по газу между Москвой и Будапештом может быть в обход Киева, было известно заранее, но этого почему-то не заметили ни в «Нафтогазе», ни в Министерстве экономики, ни в МИД Украины. Поэтому, считает политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший депутат Рады Тарас Черновол, в этой ситуации можно говорить о колоссальном провале украинской дипломатии.
Как пишет эксперт для портала «Главред», Венгрия сейчас отыгралась на Украине по полной программе и такой провал должен был бы тянуть за собой даже отставку главы МИД, потому что он продемонстрировал свою недееспособность по всем направлениям, а его договорённости с венгерским министром оказались абсолютным блефом и липой.
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