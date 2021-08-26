Bloomberg Оригинал

Bloomberg: «наше участие не подлежит сомнению» — глава МИД Венгрии исключил выход страны из ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признал, что у его страны есть определённые разногласия с руководством Евросоюза и его членами. В то же время дипломат дал понять, что пока Будапешт не рассматривает всерьёз вопрос о выходе из организации, пишет Bloomberg.
Bloomberg: «наше участие не подлежит сомнению» — глава МИД Венгрии исключил выход страны из ЕС
Reuters

Венгрия должна оставаться членом Евросоюза. Такое мнение высказал ведущий дипломат страны Петер Сийярто на фоне вновь разгоревшегося спора внутри правящей партии «Фидес» о том, следует ли Будапешту последовать примеру Лондона и выйти из блока, пишет Bloomberg.

Еврокомиссия стремится наказать Венгрию и Польшу за «нарушения демократических ценностей» организации. И Сийярто признал, что его страна имеет разногласия с руководством блока и его участниками относительно того, как именно им следует укреплять альянс.
 
Но в то же время министр иностранных дел заявил, что его страна — член европейского блока с 2004 года и «должна им оставаться». «Участие Венгрии в ЕС не подлежит сомнению», — подчеркнул Сийярто на пресс-конференции после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
 
Ранее в этом месяце «один из самых умеренных голосов» в кабмине евроскептика Виктора Орбана министр финансов Михали Варга сказал, что к концу десятилетия страна станет «чистым плательщиком», то есть будет только пополнять бюджет блока. Поэтому к этому времени её дальнейшее членство следует оценивать в новом свете, поясняет издание.
 
Потенциальный выход из европейской организации рассматривался в качестве главной темы на предстоящих в следующем году парламентских выборах, которые могут стать «наиболее ожесточёнными» после возвращения Орбана к власти в 2010-м. Однако идея оказалась под вопросом, так как большинство венгров поддерживают сохранение членства страны в блоке, поскольку  с момента своего вступления она остаётся одним из крупнейших получателей дотаций ЕС на душу населения, отмечает Bloomberg.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
брексит Венгрия Виктор Орбан выборы Европа Евросоюз Польша Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров