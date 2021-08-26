Bloomberg: «наше участие не подлежит сомнению» — глава МИД Венгрии исключил выход страны из ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признал, что у его страны есть определённые разногласия с руководством Евросоюза и его членами. В то же время дипломат дал понять, что пока Будапешт не рассматривает всерьёз вопрос о выходе из организации, пишет Bloomberg.

Венгрия должна оставаться членом Евросоюза. Такое мнение высказал ведущий дипломат страны Петер Сийярто на фоне вновь разгоревшегося спора внутри правящей партии «Фидес» о том, следует ли Будапешту последовать примеру Лондона и выйти из блока, пишет Bloomberg.

Еврокомиссия стремится наказать Венгрию и Польшу за «нарушения демократических ценностей» организации. И Сийярто признал, что его страна имеет разногласия с руководством блока и его участниками относительно того, как именно им следует укреплять альянс.

Но в то же время министр иностранных дел заявил, что его страна — член европейского блока с 2004 года и «должна им оставаться». «Участие Венгрии в ЕС не подлежит сомнению», — подчеркнул Сийярто на пресс-конференции после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее в этом месяце «один из самых умеренных голосов» в кабмине евроскептика Виктора Орбана министр финансов Михали Варга сказал, что к концу десятилетия страна станет «чистым плательщиком», то есть будет только пополнять бюджет блока. Поэтому к этому времени её дальнейшее членство следует оценивать в новом свете, поясняет издание.

Потенциальный выход из европейской организации рассматривался в качестве главной темы на предстоящих в следующем году парламентских выборах, которые могут стать «наиболее ожесточёнными» после возвращения Орбана к власти в 2010-м. Однако идея оказалась под вопросом, так как большинство венгров поддерживают сохранение членства страны в блоке, поскольку с момента своего вступления она остаётся одним из крупнейших получателей дотаций ЕС на душу населения, отмечает Bloomberg.