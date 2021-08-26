Bloomberg: «наше участие не подлежит сомнению» — глава МИД Венгрии исключил выход страны из ЕС

03:28
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Южных Сандвичевых островов
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у побережья Южных Сандвичевых островов. Об этом сообщает Геологическая служба США.
03:09
В Аргентине выявили почти семь тысяч случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки общее число подтверждённых случаев коронавируса в Аргентине увеличилось на 6994 и достигло 5 155 079.
02:52
Число погибших при наводнении в Венесуэле увеличилось до 17
Не менее 17 человек погибли в результате наводнения в штате Мерида на западе Венесуэлы.
02:35
Самолёты с россиянами из Афганистана приземлились в Подмосковье
Самолёты Ил-62 и Ил-76 российского Минобороны, которые вывозили россиян и граждан стран — членов ОДКБ и Украины из Афганистана, приземлились в аэропорту Чкаловский Московской области.
02:18
Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram и YouTube
Пользователи из США сообщили о сбое в работе социальной сети Instagram и видеохостинга YouTube. Об этом следует из данных сайта Downdetector.
02:00
В Бразилии выявили более 30 тысяч случаев коронавируса
В Бразилии за сутки зафиксировали 30 671 случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 20 645 537.
01:59
Источник: «Краснодар» предложил €8 млн за защитника «Галатасарая» Маркана
ФК «Краснодар» претендует на центрального защитника турецкого «Галатасарая» Маркана.
01:43
Во второй день Паралимпиады в Токио будет разыгрываться 30 комплектов наград
Во второй день Паралимпийских игр в Токио будет разыграно 30 комплектов медалей в пяти видах спорта.
01:43
Глава NASA заявил о космической гонке США и Китая
Глава NASA Билл Нельсон считает, что Вашингтон и Пекин находятся в состоянии космической гонки, странам вряд ли удастся наладить партнёрство в космосе.
01:29
Источник: «Манчестер Сити» предложил Роналду двухлетний контракт
Английский «Манчестер Сити» сделал контрактное предложение форварду итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
01:25
Исследование показало постепенное усиление защиты от COVID-19 после «Спутника V»
Аргентинские учёные пришли к выводу, что защита организма от коронавируса растёт в течение шести месяцев после введения вакцины «Спутник V». Как отметили в РФПИ, специалисты допустили увеличение нейтрализующей эффективности антител к COVID-19.
01:14
Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА
Австрийский «Зальцбург» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, что дало возможность Австрии обойти Россию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
01:03
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ЦФО
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Центральном федеральном округе (ЦФО).
00:58
Стал известен состав участников Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
00:46
В Госдепе рассказали о способах влияния на талибов в Афганистане
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты и их партнёры используют все дипломатические и экономические инструменты для оказания влияния на талибов* в Афганистане.
00:45
«Спартак» и «Локомотив» узнали свои корзины при жеребьёвке группового раунда ЛЕ
Завершившиеся матчи квалификации Лиги чемпионов определили посев российских клубов «Спартака» и «Локомотива» на грядущей жеребьёвке Лиги Европы.
00:35
«Шахтёр» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, выбив «Монако»
В ответном матче финального этапа квалификации Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтёр» сыграл вничью с «Монако».
00:17
Эксперты Минздрава прибыли в Магаданскую область для борьбы с COVID-19
В пресс-службе Минздрава России сообщили, что специалисты ведомства и ведущих федеральных центров прибыли в Магаданскую область для помощи в борьбе с коронавирусом.
00:14
«Арсенал» разгромил «Вест Бромвич» в Кубке английской лиги
В матче второго раунда Кубка английской лиги лондонский «Арсенал» одержал крупную победу над «Вест Бромвичем».
00:00
Себастьян Курц высоко оценил прошедшие в Вене переговоры с Сергеем Лавровым
Канцлер Австрии Себастьян Курц высоко оценил прошедшие в Вене переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он рассказал, что стороны подняли темы пандемии, Афганистана, Белоруссии и отношений между Москвой и Брюсселем.
00:00
«Шериф» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
Молдавский «Шериф» одержал победу в противостоянии с загребским «Динамо» в финальном этапе квалификации Лиги чемпионов УЕФА и впервые в истории выступит на групповом этапе турнира.
23:54
Женская сборная России уступила Сербии в матче чемпионата Европы по волейболу
В матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу сборная России потерпела поражение от команды Сербии.
23:47
Женская сборная России по хоккею проиграла Финляндии на ЧМ
Сборная России по хоккею потерпела крупное поражение в матче группового этапа чемпионата мира среди женщин от команды Финляндии.
23:37
Боксёр Кушиташвили отстранён от участия в соревнованиях до сентября 2022 года
Федерация бокса России исключила Георгия Кушиташвили из числа членов национальной сборной, а также отстранила от соревнований под эгидой организации до 10 сентября 2022 года.
23:35
Террористы совершили 23 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 23 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:24
Серия А поддержит клубы, которые решат не отпускать своих футболистов на матчи сборных
Итальянская Серия А объявила, что поддержит любой клуб, который примет решение не отпускать футболистов в национальные сборные для участия в международных матчах.
23:23
Пентагон подготовит план на случай продления операции по эвакуации из Афганистана
В Пентагоне разработают план на случай продления сроков военной операции по эвакуации граждан из Афганистана, заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.
23:11
В «Лионе» подтвердили наличие переговоров по Азмуну
Французский «Лион» хочет приобрести иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
22:58
Пожар на складе в Шадринске в Курганской области ликвидирован
Пожар на складе в Шадринске в Курганской области ликвидирован. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
22:58
Роглич одержал победу на 11-м этапе «Вуэльты»
Словенец Примож Роглич, представляющий команду Jumbo-Visma, стал победителем 11-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки «Вуэльта Испании».
22:46
ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии помочь мигрантам на белорусской границе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Польши и Латвии обеспечить жильём и одеждой беженцев из других стран, застрявших на границе с Белоруссией.
22:44
Немков заявил, что готовится к пятираундовому противостоянию с Джонсоном
Российский боец смешанных единоборств и чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от боя против американца Энтони Джонсона.
22:31
Олимпийская чемпионка Боброва открыла свою школу фигурного катания
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва объявила о начале работы собственной школы фигурного катания, которую она открыла совместно со своим мужем, победителем Кубка России Андреем Депутатом.
22:29
В ЦПВС сообщили о ранении сирийского военного в результате артобстрела в Идлибе
В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что военнослужащий сирийской армии получил ранение в результате артиллерийского обстрела в провинции Идлиб.
22:23
В ПСЖ назвали поведение «Реала» неприемлемым в ситуации с Мбаппе
Спортивный директор ПСЖ Леонардо раскритиковал поведение представителей мадридского «Реала» во время переговоров о возможном трансфере форварда Килиана Мбаппе.
22:16
В Роспотребнадзоре рассказали о возможных причинах отсутствия антител у переболевших COVID-19
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о возможных причинах отсутствия антител у переболевших COVID-19.
22:14
Канадский министр объяснила, почему назвала талибов «братьями»
Канадский министр по делам женщин и гендерного равенства и по экономическому развитию сельской местности Марьям Монсеф, назвавшая талибов* «братьями», объяснила, что использовала этот термин из-за «культурного контекста».
22:10
Гвардиола признался, что хотел бы тренировать сборную
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что после окончания работы с английским клубом хотел бы возглавить одну из национальных сборных.
22:00
Синоптик Шувалов прокомментировал вероятность заморозков в столичном регионе
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал вероятность заморозков в столичном регионе.
21:58
Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Пермском крае
Спасатели предупредили об ухудшении погоды на севере Пермского края в четверг, 26 августа.
21:57
В финал проекта «Пензенская область — регион возможностей» попали более 220 участников
По результатам дистанционного этапа кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей» в финал попали 222 участника, заявил врио губернатора Олег Мельниченко.
21:57
Кравцов высказался об антитеррористической защищённости школ
Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24» высказался об антитеррористической защищённости школ.
21:56
В Роспотребнадзоре рассказали о перспективах пандемии
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о перспективах пандемии коронавируса.
21:55
Поисковики нашли истребитель времён Великой Отечественной войны на Колыме
Экспедиция «РГО Экспо» нашла истребитель времён Великой Отечественной войны на Колыме. Такие самолёты работали на трассе Аляска — Сибирь, проходившей через Магаданскую область.
21:54
В Краснодарском крае обезвредили более 300 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
Во время земляных работ на территории частного дома в Тихорецке обнаружили предметы, похожие на боеприпасы. Информация о находке поступила в Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю.
21:54
В Кирове отреставрируют два исторических здания
В Кирове планируют отреставрировать два исторических здания — «Магазин П.П. Клобукова» и «Магазин Сунцовых».
21:53
Международная конференция по водородной энергетике пройдёт в Петербурге в сентябре
Международная конференция по водородной энергетике International Hydrogen Conference пройдёт 9—10 сентября в Санкт-Петербурге.
21:53
Более 120 подмосковных семей купили жильё в новостройках по подпрограмме «Семейная ипотека»
Более 120 подмосковных семей купили квартиры в новостройках по подпрограмме «Семейная ипотека».
21:52
Подмосковье примет участие в акции «Ночь кино»
Московская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» 28 августа.
21:43
Источник: чемпион мира по боксу Чарло был арестован в США за ограбление
Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Джермалл Чарло сдался в полицию Техаса после того, как ему были выдвинуты обвинения в ограблении.