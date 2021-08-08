CNN: Такер Карлсон в Венгрии похвалил авторитарного Орбана, умолчав о его диктаторских полномочиях

Ведущий Fox News Такер Карлсон в ходе своего визита в Венгрию похвалил авторитарного лидера этой страны Виктора Орбана, передаёт CNN. При этом, как отметила историк Рут Бен-Гиат, Карлсон не рассказывает своим зрителям о том, что с 2020 года Орбан правит страной, являясь, по сути, своего рода диктатором.

Два выдающихся и противоречивых деятеля правого толка с разных берегов Атлантики встретились на этой неделе в Венгрии. Американский телеведущий Такер Карлсон в рамках своего визита выступил с речью, в ходе которой он похвалил авторитарного премьер-министра Виктора Орбана.



Карлсон стал лицом американских правых, поддерживающих режим Виктора Орбана, под удар которого попадали судебная система, либералы, мигранты, СМИ и ЛГБТ-сообщество. Этот режим также стал ориентиром для европейских националистов. Между тем Карлсон лестно отозвался о нём, заявив, что именно к этому должна стремиться Америка. Послушайте.



ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Я многого не знаю о Венгрии, но я могу распознать крепкую политическую систему, когда я вижу таковую. Америка — самая великая в мире страна. И я всегда буду так считать, но не говорите мне, что она свободнее Венгрии, поскольку это ложь.



Венгрия в пятницу ограничила продажу книг по ЛГБТ-тематике. Речь тут идёт о первом указе, связанном с принятым в июне этого года законом, который запрещает распространять в школах материалы, продвигающие гомосексуальность и смену пола.



В прошлом месяце тысячи людей вышли на марш в Будапеште, чтобы выступить с протестом против этого закона. Несколько правозащитных организаций также осудили его, а Европейская комиссия инициировала в связи с этим судебное разбирательство.



С момента прихода к власти в 2010 году Орбан становился всё более бескомпромиссным. Ещё в 2013 году парламент изменил конституцию, чтобы расширить его полномочия. Были ограничены полномочия Конституционного суда — одной из немногих структур, которые продолжали ему сопротивляться.



Затем был принят закон, согласно которому суды переходили напрямую под надзор министра юстиции. Режим Орбана систематически разбирался с независимыми СМИ: некоторые издания он вынуждал закрываться, а другие заполонял своими сторонниками.



Эти и прочие шаги привели к тому, что Европарламент ввёл санкции в отношении Венгрии за изменение правил, касающихся демократии, гражданских прав и коррупции. Венгрия отвергает эти обвинения.



Такер Карлсон, похоже, навёл мосты между европейскими крайне правыми и американскими приверженцами правых взглядов. Между тем один из историков заявил CNN о том, насколько важно обращаться внимание на то, что Карлсон не говорит своим зрителям. Вот её слова.



РУТ БЕН-ГИАТ, историк, профессор Нью-Йоркского университета: Особое беспокойство вызывает то, что он умалчивает об этом автократе. Интересно, что он не говорит зрителям канала Fox. Он не говорит им о том, что Орбан с 2020 года правит на основе чрезвычайных полномочий, то есть формально он своего рода диктатор.



Ещё один момент, о котором он не говорит, — фактическое подавление свободы прессы. В 2018 году более 500 СМИ, цитирую, «пожертвовали» свои активы фонду, которым руководят союзники Орбана. И там не может быть частного телеканала, такого как Fox, который бы не находился под контролем либо правительства, либо его союзников. Так что это ещё одна демонстрация того, чего он не говорит зрителям Fox.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 08 августа 2021 года.