Орбан: Евросоюзу не понравилось, что венгры отказались рисковать своей страной

Когда Западная Европа решила строить «постхристианское, постнациональное общество» и пригласила ближневосточных мигрантов, Венгрия закрыла свои границы, чтобы сохранить собственную культуру, а Евросоюз этого не простил, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, господствующие американские СМИ изо всех сил очерняют Венгрию, хотя жизнь в Будапеште свободнее и безопаснее, чем в Нью-Йорке.

Добрый вечер, вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Из почти 200 различных стран на земле ровно одну возглавляет избранный лидер, открыто называющий себя консерватором западного типа. Его зовут Виктор Орбан, он премьер-министр Венгрии. Венгрия — это маленькая страна в сердце Центральной Европы. У неё нет ни военно-морского флота, ни ядерного оружия, а её ВВП меньше, чем у штата Нью-Йорк. Казалось бы, Венгрия не должна вызывать большого интереса у вашингтонских руководителей. Но они просто помешались на ней!



Отвергнув догматы неолиберализма, Виктор Орбан нанёс им личное оскорбление и привёл их в ярость. Во что же верит Виктор Орбан? Ещё несколько лет назад его взгляды показались бы умеренными и общепринятыми. Он считает, что семьи важнее банков и что странам нужны границы. За то, что он говорит эти вещи вслух, его поливают грязью. Левые НКО осудили Орбана как фашиста и разрушителя демократии. Прошлой осенью Джо Байден высказал мысль о том, что Орбан — тоталитарный диктатор. Официальный Вашингтон так глубоко ненавидит Виктора Орбана, что многие, включая неоконсерваторов внутри и вокруг Госдепартамента, поддерживают открытых антисемитов, которые будут противостоять ему на венгерских выборах в апреле будущего года.



Мы наблюдали за всем этим из Соединённых Штатов, и нам стало интересно, было ли то, что мы слышали, правдой. И на этой неделе мы прибыли в Венгрию, чтобы увидеть всё своими глазами. Мы пару раз встречались с Орбаном и долго беседовали с ним, в том числе сегодня утром. Сейчас мы покажем вам фрагмент, и вы сможете составить собственное мнение.



Но сначала несколько слов о Венгрии. Даже понимая, что американские новостные организации лгут, никогда не перестаёшь изумляться масштабам их бесчестности. К этому нельзя подготовиться. Мы много раз читали, какая репрессивная страна Венгрия. Вашингтонское НКО Freedom House, финансируемое почти исключительно из государственного бюджета США, называет Венгрию «гораздо менее свободной, чем ЮАР». Мол, там меньше гражданских свобод. Это не просто неверно, это бред! На самом деле, если вы живёте в Соединённых Штатах, горько видеть контраст между, скажем, Будапештом и Нью-Йорком.



Предположим, что вы живёте в крупном американском городе и вы решили громогласно и публично ругать политику Джо Байдена, например, в отношении COVID, или иммиграции, или спортсменов-трансгендеров. Если вы продолжите так высказываться, вам, вероятно, заткнут рот союзники Джо Байдена в Кремниевой долине. Если вы и тогда не успокоитесь, вам, скорее всего, придётся нанять вооружённую охрану. Это обычное дело в США. Поспрашивайте людей.



Но в Венгрии о таком даже не слышали. Здесь оппозиционеры не боятся, что пострадают за свои взгляды. Кстати, премьер-министр тоже не боится: Орбан регулярно ездит на машине без охраны. Итак, кто же свободнее? В какой стране вы с большей вероятностью потеряете работу за несогласие с догмами правящего класса? Ответ вполне очевиден. Хотя если вы американец, вам будет больно это признать. Знаем по опыту.



А теперь внимание: Виктор Орбан. По-английски он говорит с сильным акцентом, но грамотно. И его стоит послушать.



Господин премьер-министр, большое спасибо. В 2015 году на вашей южной границе появились сотни тысяч мигрантов… Они появились по всей Европе, хлынули в Германию, весь остальной Евросоюз сказал: «Добро пожаловать! Приходите к нам! Мы можем с этим справиться, мы достаточно сильные». Одна Венгрия сказала «нет». Почему? Почему в вопросе миграции вы заняли позицию, отличную от той, которую заняли другие европейские страны?



ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Это было единственное разумное поведение. Если кто-то, не получив никакого разрешения от венгерского государства, пересекает вашу границу, вам надо защищать свою страну. И сказать: «Ребята, остановитесь!» Если вы хотите пересечь границу, прийти к нам, существует законная процедура. Надо ей следовать. Но нельзя переходить границу без всяких ограничений, разрешений, какого-либо вклада или контроля со стороны венгерского государства. Это опасно. А свой народ надо защищать от любой опасности.



И вы считаете, что имеете право так поступать?



ВИКТОР ОРБАН: Конечно! Это дано от Бога, от природы. У нас есть все доводы, потому что это наша страна, наше население, наша история, наш язык. Поэтому мы должны так поступать. Конечно, если вы в беде и никого ближе венгров нет, то надо помогать. Но нельзя просто сказать: «Это приятная страна. Мне хочется прийти и поселиться здесь, потому что жизнь здесь приятнее». Прибыть сюда — это не право всякого человека. Никоим образом. Потому что это наша земля. Это нация, это сообщество, это семьи, история, традиция, язык.



То, что вы сейчас сказали, думаю, многим нашим зрителям представляется очевидным, но это было очень обидно для многих западноевропейских стран и их лидеров.



ВИКТОР ОРБАН: Потому что многие европейские страны решили начать новую главу в своей истории. Они называют это «новым обществом». Это постхристианское, постнациональное общество. Они твёрдо верят, что если смешать разные сообщества, даже, скажем, огромное количество мусульманских сообществ с изначально проживающими там, скажем так, христианскими сообществами, то из этого выйдет что-то хорошее.



Не существует ответа, будет ли это хорошо или плохо, но я считаю, что это очень рискованно. И очевидно, что есть вероятность не хорошего, а очень плохого исхода. И у каждой нации есть право — пойти на этот риск или отвергнуть его. Мы, венгры, решили не идти на этот риск, не смешивать наше общество.



Вот почему они так жёстко критикуют Венгрию. По этой же причине у меня очень плохая личная репутация. Вы знаете, ко мне лично относятся как к паршивой овце Евросоюза. И, к сожалению, иногда так относятся и к Венгрии.



Дата выхода в эфир 05 августа 2021 года.