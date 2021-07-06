Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: Орбан стал первым «врагом свободы прессы» в Евросоюзе

Материал представлен в переводе ИноТВ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал первым лидером страны-члена Евросоюза, включённым в список «врагов свободы прессы» организации «Репортёры без границ», сообщает Frankfurter Allgemeine. В докладе подчёркивается, что с момента прихода к власти в 2010 году Орбан и его партия «Фидес» шаг за шагом ужесточали контроль над венгерскими СМИ. В список, помимо Орбана, вошли ещё 36 глав государств и правительств, в том числе президент Бразилии Жаир Болсонару и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал первым лидером правительства страны-члена Евросоюза, включённым в список «врагов свободы прессы» организации «Репортёры без границ».

С тех пор как в 2010 году Виктор Орбан и его партия «Фидес» пришли к власти, они шаг за шагом ужесточали контроль над венгерскими СМИ, говорится в докладе «Репортёров без границ».
 
Отмечается, что общественные телерадиокомпании сформировали государственный медиахолдинг. Практически все региональные СМИ оказались в руках предпринимателей, лояльных Орбану. Важные независимые СМИ закрыты, сетует организация.
 
В список вошли 37 глав государств и правительств, которые, по мнению «Репортёров без границ», олицетворяют особенно жестокие способы беспощадного подавление свободы прессы.
 
Также впервые в списке оказались президент Бразилии Жаир Болсонару и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман, которого «Репортёры без границ» обвиняют в преступлениях против человечности из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
 
Одним из новичков списка стала глава администрации Гонконга Кэрри Лам. Недавно в специальном административном районе Китая была вынуждена прекратить деятельность оппозиционная газета Apple Daily.
 
Дата выхода в эфир 05 июля 2021 года.
 
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источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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Бразилия Венгрия Виктор Орбан Гонконг Джамаль Хашукджи Евросоюз ЕС Жаир Болсонару журналист Саудовская Аравия свобода СМИ
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