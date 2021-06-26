FAZ: европейские лидеры «попросили» Орбана из ЕС из-за скандального закона об ЛГБТ

На саммите ЕС лидеры стран-членов подвергли резкой критике принятый в Венгрии закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей, сообщает Frankfurter Allgemeine. В ходе ожесточённой дискуссии глава правительства Нидерландов Марк Рютте даже поставил под вопрос членство Венгрии в ЕС: по его словам, Венгрии больше «нечего искать в Европейском союзе». Как утверждает издание, столь жёсткая позиция ЕС стала неожиданностью для премьер-министра Виктора Орбана — теперь Венгрии угрожают «серьёзные последствия» в виде прекращения денежных вливаний из европейского бюджета.

Когда в четверг вечером главы государств и правительств ЕС перешли к обсуждению Венгрии, накал эмоций достиг предела. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, открыто заявляющий о своей гомосексуальности, поделился своей собственной историей. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, почти у всех присутствующих на глазах выступили слёзы. И всё это сыграло против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он объявил о вступлении в силу закона, призванного «защищать детей от гомосексуализма и других ориентаций», ещё до прибытия в Брюссель. Сам Рютте пошёл в ожесточённое наступление. Как сообщают участники саммита, он обратился напрямую к главе правительства Венгрии: «Виктор, если вы так делаете, то почему вы остаётесь в ЕС?» Этот момент стал поворотным. Это значило, что действия Орбана могут повлечь за собой «серьёзные последствия», пишет Frankfurter Allgemeine.

После заседания, закончившегося только рано утром, премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил о «решающем моменте»: «Мы никогда раньше не сталкивались с таким противостоянием». По его словам, Европейский совет почти единогласно продемонстрировал, что его терпение на исходе. На вопрос, есть ли ещё место для Венгрии в Европейском Союзе, Де Кро ответил лишь через несколько секунд: «Я надеюсь, что господин Орбан сегодня поедет домой или, по крайней мере, ляжет спать, размышляя над этим вопросом. Думаю, он не ожидал, что встреча примет такой поворот».

Как отмечает издание, прежде в кругу глав государств и правительств требовать выхода страны из Европейского Союза считалось табу. Британцы пошли на этот шаг по собственному желанию. Но по прибытии в Брюссель Рютте сразу заявил: «На мой взгляд, им нечего искать в Европейском союзе». По его словам, сам он не способен выгнать Венгрию, «это может произойти только шаг за шагом». Он надеется, что давление сработает и Орбан отменит закон, иначе «им здесь больше не место».

Правительство Венгрии дало отпор. На своей странице в Twitter министр юстиции Юдит Варга отметила, что Рютте говорит со «старым колониальным высокомерием». «Пока я жива, я буду бороться изо всех сил, чтобы венгерский народ никогда не встал на колени перед такими, как Рютте», — написала она.Своими замечаниями глава правительства Нидерландов «исключил себя из круга цивилизованных народов». Более того, по её словам, Венгрия не планирует выходить из Союза. Она подчеркнула: «Напротив, мы намерены защитить его от лицемеров».

Сам Орбан не был столь воинственным, отмечает издание. Уже по пути на саммит он заявил, что как «борец за свободу» при коммунистическом режиме он также выступал за права представителей ЛГБТ: «гомосексуальность был уголовным преступлением, и я боролся за их свободу и права. Так что я защищаю права гомосексуалистов». Как утверждает газета, на саммите он защищался от критики, но, вероятно, «немного растеряно». Его слова о том, что это вопрос защиты детей и права родителей самостоятельно заниматься их сексуальным воспитанием, вызвали лишь новую волну критики.

В этот момент к дискуссии присоединился Ксавье Беттель. Премьер-министр Люксембурга заявил, что знает Орбана восемь лет, но сейчас не узнает его. Он отметил, что закон уязвляет его лично. С 2015 года Беттель состоит в браке с бельгийским архитектором. «Я не стал геем. Я таким появился на свет, это не моё решение. Посмотри, как много молодых представителей ЛГБТИ кончают жизнь самоубийством. Это плохо. Это навешивание ярлыков, — рассказал Беттель. — Ты делаешь людей меньшинством. Это ужасно для европейской страны. Моя мама ненавидит, что я гей, мне приходится с этим жить. И теперь ты превращаешь это в закон».

С краткими комментариями выступили все 27 европейских лидеров. Ангела Меркель отметила, что у детей тоже есть права и что гомосексуальность не следует приравнивать к педофилии. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отверг утверждение Орбана о том, что ЕС хочет навязать чужой образ жизни государствам-членам. «ЕС — это не империя, как Советский Союз, — заявил Кошта. — Вы приняли добровольное решение вступить в клуб, мы были этому рады. Но когда вы присоединяетесь к нам, вы должны придерживаться правил и ценностей». Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подчеркнул: «Шведские налогоплательщики не заинтересованы в том, чтобы тем, кто не уважает наши ценности, предоставлялась денежная поддержка».

Как сообщает издание, Орбана поддержали лидеры трёх государств: Польши, Словении и Болгарии. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, выразился «не вполне ясно», однако, по всей видимости, с позиции противника. Такого никогда не происходило: когда Совет ЕС обсуждает Венгрию в рамках процедуры, предусмотренной 7-й статьёй Маастрихтского договора о нарушении ценностей ЕС, обычно «говорят только западные европейцы, а восточные внимательно слушают». Но в начале недели страны Прибалтики уже нарушили молчание.

Для Венгрии такое положение «взрывоопасно»: уже сформировалось квалифицированное большинство, которое может «отрезать» страну от денежных средств ЕС. Это возможно в случае, если Еврокомиссия решит впервые обратиться к новому инструменту защиты верховенства права. Урсула фон дер Ляйен уже дала понять, что это может произойти осенью. В таком случае Еврокомиссия обратится в Европейский суд с иском против нескольких стран, включая Венгрию. Речь, конечно, пойдёт не о новом законе, не имеющем отношения к расходованию средств из бюджета ЕС. У Орбана множество других «слабых мест»: как утверждает издание, средства из бюджета ЕС оседают в карманах его друзей и родственников, правительство направляет деньги в непрозрачные фонды университетов, закрывает независимые СМИ и ставит под свой контроль судебную систему. С вечера четверга Орбану должно быть ясно: если дело дойдёт до суда, он больше не сможет рассчитывать на достаточную поддержку, пишет Frankfurter Allgemeine.