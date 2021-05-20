Der Tagesspiegel: современная Европа похожа на одинокую женщину в порванном платье

Нынешняя Европа похожа на одинокую женщину в порванном платье, пишет Der Tagesspiegel. Экономический раскол проходит между её Севером и Югом, исторический — между Западом и Востоком. И повинны в этом надменность, несправедливость и доминантность западноевропейских стран, порождающие реальные страхи, которыми, в свою очередь, пользуются правые популисты и националисты, объясняет автор статьи Нора Боссонг.

В годы холодной войны королева Европа была похожа на распиленную фокусником девушку, которая в 90-е годы как по волшебству выпрыгнула из ящика целой, пишет Der Tagesspiegel. Но в отличие от того, как это бывает в цирке, следы «разделения» видны на континенте до сих пор. Между Севером и Югом проходит экономический разлом, между Западом и Востоком — исторический. Да что говорить?! Даже Германия до сих пор разделена на две части, констатирует автор статьи Нора Боссонг.

Оптимизм, с которым ЕС расширялся в восточном направлении, сменился скепсисом. И связано это не в последнюю очередь с надменностью, несправедливостью и доминантностью западноевропейских стран, в частности, Германии и Франции. Так что не стоит удивляться, что поляки и венгры — не ярые проевропейцы. Но с демократией в таких странах плохо не из-за того, что они находятся на периферии ЕС в географическом, экономическом или культурном плане.

Конечно, в нужный момент должны появиться и «правильные» демагоги, проповедующие антилиберальные ценности. Да и у народа должна быть затаённая обида. Но страх людей перед маргинализацией абсолютно реален, ведь Брюссель подпитывает его своей манерой обращения с Восточной Европой. Националисты ничего не придумали. Они просто «играют на инструменте, который нашли», поясняет автор.

К тому же антиевропейские настроения характерны не только для стран бывшего Восточного блока. Правопопулизм процветает и в центре Европы, что доказывает успех лидера французского движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая вскоре может получить ключи от Елисейского дворца. А в парламенте Германии сидят члены партии «Альтернатива для Германии». Складывается ощущение, что и в центральной, а также Западной Европе люди уже пресытились демократическими свободами и готовы от всего этого легкомысленно отказаться.

При этом западные европейцы долгое время наивно полагали, что у них есть иммунитет к антидемократическим тенденциям, но они недооценили свою уязвимость. Благодаря же пандемии коронавируса теперь мы знаем, что достаточно одного вируса-мутанта, чтобы нарушить коллективный иммунитет. В этом плане в непростой ситуации в преддверии выборов в бундестаг находится сейчас Германия. Конечно, АдГ и «инакомыслящие» не смогут прийти к власти в стране. Но у неё скорее всего будет слабый канцлер от ХДС или же — неопытный от партии зелёных.

Нынешняя же глава ФРГ Ангела Меркель за последние 16 лет умудрилась проспать все кризисы, продолжает издание. Она олицетворяла силу и стабильность Германии, но и в то же время политический штиль. Она чаще реагировала, а не действовала, и её политика определяла не только немецкую, но и европейскую эпоху. Уход Меркель скорее всего ослабит Германию, что может привести к обновлению крови в администрации и обществе, но неизвестно, пойдёт ли это ЕС на пользу. «Если Германию в политическом и экономическом плане начнёт шатать, шататься будет и весь ЕС, а если она останется такой же сильной, то под её весом некоторые расколы станут глубже», объясняет Боссонг.

Сегодня Европа уже похожа на «одинокую женщину в порванном платье», констатирует автор. Если европейский проект потерпит неудачу, у неё будет только прошлое, и никакого будущего. Правила в XXI веке будут устанавливать такие страны, как Китай, Россия, Индия и США. Этот прогноз звучит не в первый раз, но европейцев он как-то не очень сильно беспокоит. Одни ушли в национализм, не понимая, что живут хорошо исключительно благодаря наднациональным структурам ЕС. Другие же по понятным историческим причинам не хотят видеть Европу сильной. Однако они игнорируют тот факт, что сейчас в мире ни одна другая крупная держава не защищает права человека, правовое государство и демократию так, как это делает Европа.

«На старте уже стоят антилиберальные правительственные реформы, олигархические структуры и государственный капитализм, не соблюдающий никаких правил, чтобы предложить свой авторитаризм и разгрузить тех, кто пресытился и разочаровался в свободе и ответственности. Каждый пусть сам решает, на каком политическом ландшафте, ему приятнее жить», — заключает Боссонг.