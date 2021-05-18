Le Figaro: Европа выходит из пандемии, но впереди политический кризис

Европа постепенно выходит из пандемии, снимает ограничения, но впереди её может ожидать серьёзный политический кризис. Дело в том, что последствия для экономики и общества довольно серьёзные, люди склонны голосовать за более радикальные силы, и во Франции к власти могут прийти крайне правые, а в Германии — зелёные, пишет Le Figaro.

В Европе появились признаки начала выхода из пандемии COVID-19, пишет Le Figaro. И экономический рост в зоне евро, как ожидают эксперты, уже в этом году составит 4,2%. Однако ещё Алексис де Токвиль говорил, что самые большие политические потрясения случаются не в момент сильного кризиса, а на выходе из него. Впереди будут выборы в двух крупнейших странах Евросоюза: Франции и Германии, — и политические риски, которые, казалось, канули в Лету, вернулись.

В Германии обстановка характеризуется неуверенностью. Никто не знает, кто придёт на смену Ангеле Меркель и какая коалиция в итоге получится. Заранее понятно лишь то, что две традиционные партии получат меньшую поддержку, чем прежде. При этом зелёные, наоборот, получат больше голосов и, что весьма вероятно, войдут в правительство. И это будет, по сути, референдум в отношении внутренней и внешней политики Германии.

Зелёные делают ставку на цифровые и экологические реформы, инклюзивное общество, сокращение выбросов благодаря научному прогрессу. Во внешней политике они предлагают более радикальные перемены: сочетание строгого контроля над деятельностью бундесвера, отказа от трат 2% ВВП на оборону с утверждением технологического суверенитета Европы, переносом фокуса трансатлантического сотрудничества на климат и цифровую сферу. Кроме того, они выступают за то, чтобы в отношениях с Россией и Китаем ставить в приоритет защиту прав человека, то есть отказаться от «Северного потока — 2». А также они призывают отменить право вето в Совете Безопасности. Получается, что позиция этой партии полностью противоречит стратегии и интересам Франции, отмечает автор статьи.

Во Франции самый большой риск в том, что вырастут позиции у популистов. Макрон был для них лучшим антидотом, пишет автор статьи, но пандемия сказалась на его политике. Французским властям так и не удалось сформировать связную стратегию по борьбе с коронавирусом. Есть опасность, что из-за резкого возвращения активности случится экономический и социальный кризис, а также госдолг может резко вырасти из-за исторически высокой рецессии прошлого года. «Наконец, государство утратило всякий контроль за общественным порядком и бессильно перед лицом роста и расширения масштабов беспорядков», — пишет автор статьи.

Французская демократия в итоге, по его словам, в 2022 году окажется «в ужасных клещах». С одной стороны, в стране сложилась обстановка, при которой у людей есть стимул голосовать за правые силы. С другой — само «Национальное собрание» отказалось от своих слишком радикальных идей вроде выхода из зоны евро. Автор статьи признаёт, что итоги выборов 2022 года ещё не известны, но они явно будут отличаться от предыдущих кампаний. У Марин Ле Пен есть все шансы попасть во второй тур, считает он.

Так что с экономической точки зрения Европа хорошо справляется, но она может столкнуться с серьёзным политическим шоком. И справиться с этими тенденциями можно разве что ускорением темпов вакцинации, введения плана по восстановлению экономики и открытия границ. Кроме того, по мнению журналиста Le Figaro, необходимо восстановить диалог Германии и Франции с привлечением зелёных. Но важнее всего для Франции создать работающую стратегию по восстановлению страны, и это и станет ответом популистам. Вот только сложно будет заниматься решением проблем тем, кто их создавал, делает вывод автор статьи.