Insider: пандемия стимулирует аренду кур в качестве домашних питомцев

В период пандемии и длительной вынужденной изоляции резко подскочил спрос не только на кошек и собак, но и на пернатых питомцев. Всё более популярными становятся услуги компаний, которые в качестве домашнего питомца предоставляют возможность завести себе курицу. Причём желающим сначала даже приходится записываться в лист ожидания, сообщает Insider.

С началом пандемии COVID-19 и массовой изоляции многие семьи заинтересовались арендой и выращиванием кур — причём не только ради того, чтобы каждый день иметь свежие яйца, пишет Insider. Услуги компаний, которые помогают завести дома курицу, становятся всё более популярными. По словам арендаторов, новые пернатые питомцы могут стать настоящим источником общения и радости для всей семьи, отмечается в статье.



Как рассказали в беседе с корреспондентом Insider представители британской компании Essential Living, специализирующейся на предоставлении в аренду квартир, где разрешено проживание с домашними животными, в период с марта 2020 года по март 2021 года интерес к аренде кур в Великобритании вырос на 900%.



А в США, по данным National Geographic, некоторые компании, которые занимаются разведением кур, уже повысили плату за аренду пернатых в два раза. Эта статистика также показывает, что крупнейшая компания по аренде кур в Северной Америке Rent The Chicken в 2020 году столкнулась с резким скачком потребительского спроса, говорится в статье.



Обычно подобные компании предоставляют семьям, желающим завести пернатых питомцев, пару кур, а также курятник для них и специальный корм. Причём, прежде чем решиться и оставить себе курицу надолго, можно сначала просто взять её на непродолжительное время в аренду и попробовать за ней ухаживать на практике, поясняется в статье.



Когда люди в прошлом году столкнулись с тем, что из-за карантина им приходится проводить большое количество дома в изоляции, они начали активно заводить домашних животных. В итоге многие приюты в США, по данным американского издания The Washington Post, за короткое время практически опустели. Однако спрос на домашних питомцев продолжал расти — и это привело к тому, что и интерес к аренде кур в США, Канаде и Великобритании тоже заметно вырос.



«Я никогда не видела такого спроса на кур, как во время пандемии», — рассказала в интервью Insider Эбби Джонсон, основательница британской компании по аренде кур HenPals. Она также отметила, что содержание кур — это «очень полезное хобби», а в такие сложные времена, как сейчас, выгода тоже очень важна. По мнению Джонсон, когда клиенты её компании просыпаются и начинают своё утро с заботы о пернатых, это дарит им прекрасные ощущения связи с питомцами и наполняет жизнь смыслом.



Эту точку зрения разделяют многие из тех, кто решил попробовать завести дома курицу, отмечается в статье. По словам арендаторов, куры не только приносят им свежие яйца, но и доставляют каждый день множество позитивных эмоций, поскольку часто дают повод отвлечься и от души посмеяться даже на фоне множества проблем, связанных с COVID-19.



Как рассказал в интервью Insider Джеймс Крук из графства Кент в Англии, его семья во время карантина хотела проводить больше времени с пользой в своём саду. Поэтому они тоже решили выращивать кур на заднем дворе — а чтобы попробовать, сначала взяли пернатых питомцев в аренду. Причём оказалось, что спрос на птицу заметно превышает предложение, поэтому им пришлось сначала оставить заявку и подождать ещё несколько месяцев, говорится в статье.



Когда подошла их очередь, они взяли кур в аренду на один месяц, чтобы попробовать — а когда поняли, что это всем понравилось, то продлили договор ещё на несколько месяцев. В итоге эта затея полностью оправдалась: пернатые питомцы принесли этой семье не только яйца, но и много радости, и стали любимцами взрослых и детей, пишет Insider. Кроме позитивных эмоций и развлечения, общение с птицами также помогает образовательному процессу, пояснил Крук — например, его трёхлетняя дочь теперь на практике знает, откуда же берутся яйца.



Кроме того, за курами нужно ухаживать, как и за любым другим домашним питомцем. Арендаторы должны следить за тем, чтобы у птиц было здоровое питание, чистый курятник и время для прогулок. А на ночь надо их запирать, чтобы уберечь от любых хищников, которые могут оказаться по соседству. «Есть что-то довольно идиллическое в процессе сбора яиц и ухода за курами. Я думаю, что они также влияют на нас очень успокаивающе», — заключил Крук в беседе с корреспондентом Insider.