NBC: «в какое потрясающее время мы живём» — всё больше животных находят дом в разгар карантина
Дата выхода в эфир 26 марта 2020 года.
Дата выхода в эфир 26 марта 2020 года.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет мобилизовать военных резервистов из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рекомендовал россиянам не ездить на дачу в период пандемии коронавируса COVID-2019.
Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жена певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона произведёт достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для того, чтобы помочь другим странам.
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в США превысило 100 тыс., 1544 человека скончались.
Израильские военные нанесли удар по боевой инфраструктуре группировки ХАМАС в ответ на обстрел израильской территории.
Министерство здравоохранения Украины сообщает, что за последние сутки число заражений коронавирусной инфекцией COVID-2019 в стране возросло на 92 и составило 310.
Поиски пилота самолёта Су-27, который пропал с радаров над Чёрным морем, прекращены после двух суток.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев договорился с Международным валютным фондом об увеличении размера новой программы до $8 млрд.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что в регионе выявлено пять человек с подозрением на заражение коронавирусом COVID-2019.
Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд может может получить тюремный срок за нарушение карантина.
Группа государств в защиту Устава ООН, в которую наряду с Россией входят, в частности, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, направила обращение Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом потребовать отмены односторонних санкций, которые препятствуют усилиям государств по борьбе с коронавирусной инфекции COVID-19.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение о переносе летних Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год, а также высказалась о призывах отстранить российских спортсменов от соревнований.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Минобороны России опровергли заявление о нарушении международных норм российским самолётом над акваторией Балтийского моря. Как заявили в ведомстве, Ан-26 выполнял 26 марта плановый полёт над нейтральными водами.
Издание MMA Junkie опубликовало видеозапись задержания чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в первом тяжёлом весе Джона Джонса, который был арестован в Альбукерке.
Компания «Аэрофлот» сообщила, что приостанавливает рейсы в китайские Пекин и Гуанчжоу.
Кинорежиссёр и сценарист Владимир Любомудров скончался 27 марта на 81-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.
Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева вошла в список кандидатов на включение в комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Бывший председатель Верховного совета России, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Руслан Хасбулатов дал прогноз о перспективах российской экономики.
В Сочи из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 27 марта закрыли все городские парки.
В Ставропольском крае планируют принять дополнительные меры по снижению рисков распространения коронавируса.
В Башкирии выделили 1,8 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства, заявил на брифинге заместитель премьер-министра республики Андрей Назаров.
Владивосток примет участие в международной акции «Час Земли».
Компания «Марвел-Дистрибуция» передала петербургским школам почти 3 тыс. планшетов, чтобы ученики смогли заниматься дистанционно.
Психолог Александр Добин рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.
Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова прокомментировала ситуацию на рынке труда в России.
Все организации общепита приостановят работу в Оренбургской области в период с 28 марта по 5 апреля. Соответствующие дополнения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса внёс губернатор Денис Паслер.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал жителей страны ограничить контакты с друзьями и близкими на время нерабочей недели.
Россиянка, проживающая на Бали, прокомментировала ситуацию с коронавирусом.
Группа Rammstein сообщила, что тест солиста Тилля Линдеманна на коронавирус дал отрицательный результат.
Доктор биологических наук, профессор МГУ, учёный-зоолог Николай Дроздов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских дала рекомендации по времяпровождению в нерабочую неделю.
Омская область планирует закупить дополнительные аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Губернатор Волгоградской области и руководители региональных профсоюзов обсудили работу предприятий в ситуации с коронавирусом.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал жителям страны заняться самообразованием на нерабочей неделе.
Совет Федерации вновь примет участие в акции «Час Земли», которая состоится в субботу, 28 марта.
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков высказал мнение о ситуации вокруг возможного возобновлении футбольного сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Фитнес-тренер Ксения Иваненко призвала заниматься спортом дома во время карантина.
Заместитель руководителя по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил перспективы газопровода «Сила Сибири — 2».
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ставропольском крае на следующей неделе.
Турция приостанавливает международное авиасообщение. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, объявляя новые меры для борьбы с распространением коронавируса.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выступила с заявлением относительно ситуации со снижением клубами зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Разведчики морской пехоты Балтийского флота провели учения в Калининградской области.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внёс изменения в постановление о введении режима повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT внесение Россией 26 марта на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативы о принятии декларации о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Минский «Энергетик-БГУ» одержал победу над брестским «Рухом» в матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу.
Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова дала рекомендации сотрудникам при отказе работодателя выплачивать полную заработную плату.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарь прокомментировал предложение члена Общественной палаты России Султана Хамзаева ввести ограничение на продажу спиртного в связи с пандемией коронавируса.
В России создали опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, которые позволят одновременно вентилировать лёгкие нескольких пациентов.