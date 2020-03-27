NTD: смышлёный попугай предупреждает хозяев об опасности коронавируса

Семейная пара из Израиля, которая находится на самоизоляции, решила научить своего попугая словам, которые сейчас звучат по всей стране. Как передаёт NTD, теперь жако Лука на чистом иврите предупреждает семью: «Коронавирус. Не выходи».

Этот попугай жако по кличке Лука на чистом иврите предупреждает мир: «Коронавирус. Не выходи». Говорящая птица живёт у семейной пары в городе на севере Израиля. С 20 марта всем жителям страны запрещено выходить из дома, кроме как за продуктами и в аптеку.

Зехава и её муж тоже в самоизоляции. Они решили научить попугая словам, которые сейчас звучат по всей стране.

ЗЕХАВА ШАБАТ, владелица попугая: Обычно нужно от трёх до пяти дней, чтобы научить новым словам. И утром два дня назад мы услышали, как он говорит: «Зехава, коронавирус! Опасно!»

В Израиле выявлено уже 1930 случаев COVID-19. Умерли три человека, 53 выздоровели.

Зехава хочет, чтобы её попугай предупредил мир об опасности. А другая цель — поддержать детей, которым трудно сидеть взаперти.

ЗЕХАВА ШАБАТ: Это, главным образом, для детей. Когда они видят попугая, то воспринимают слова об изоляции позитивно.

Жако считаются самыми способными попугаями. Они могут запомнить более полутора тысяч слов. Зехава постоянно учит Луку новым фразам.

Дата выхода в эфир 25 марта 2020 года.