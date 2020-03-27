NTD: смышлёный попугай предупреждает хозяев об опасности коронавируса

03:00
Защита историка Соколова попросит о замене ареста из-за коронавируса
Адвокат историка Олега Соколова обвиняемого в убийстве, Александр Почуев сообщил, что будет ходатайствовать об изменении меры пресечения его подзащитному на несвязанную с содержанием в следственном изоляторе из-за ситуации с коронавирусом.
03:00
В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс
Международный валютный фонд и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
03:00
Трамп объяснил выход США на первое место по числу заражений COVID-2019
Президент США Дональд Трамп заявил, что США вышли на первое место в мире по числу зафиксированных случаев заражения COVID-2019 из-за активного тестирования.
03:00
Шахматист Каруана опасается, что его не выпустят из России в США
Гроссмейстер Фабиано Каруана выразил опасение в том, что не сможет улететь из Екатеринбурга в США.
03:00
Мишустин поручил на время закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
03:00
Боец ММА и депутат Монсон будет жить и работать в Уфе
Депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон переедет на постоянное место жительства в Уфу.
03:00
Футболист «Аякса» Нури очнулся после комы
Бывший игрок амстердамского «Аякса» Абдельхак Нури очнулся после комы, в которой он находился в течение двух лет, восьми месяцев и 19 дней.
03:00
ЕС утвердил решение о начале переговоров по членству Албании и Северной Македонии
Страны — члены Евросоюза утвердили решение о начале переговоров по вступлению Албании и Северной Македонии в сообщество.
03:00
NYT: США вышли на первое место по зафиксированным случаям COVID-19
Газета The New York Times сообщила, что США вышли на первое место в мире по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
03:00
Ярошик о проблемах ЦСКА: возможно, Гончаренко себя исчерпал
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик поделился мнением по поводу текущих проблем у московских армейцев.
03:00
Шлеменко заявил, что не собирается набирать вес для боя против Емельяненко
Российский боец ММА среднего веса Александр Шлеменко высказался о возможной встрече с тяжеловесом Александром Емельяненко, который ранее предложил ему провести бой.
03:00
За прошедшие сутки на Украине выявлено 40 случаев COVID-19
На Украине за прошедшие сутки зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Футболист «Брайтона» заразился коронавирусом
Один из игроков английского «Брайтона» сдал положительный тест на коронавирус.
03:00
Радимов похвалил Собянина за методы борьбы с коронавирусом
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов положительно оценил борьбу с распространением коронавируса, проводимую мэром Москвы Сергеем Собяниным.
03:00
Врачи будут консультировать больных COVID-19 в Москве онлайн
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что пациенты с коронавирусом COVID-19, находящиеся на домашнем лечении в Москве, смогут получить консультации врачей с помощью телемедицины.
03:00
Россия и Турция провели совместное патрулирование в САР
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
03:00
Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 составило 20 834.
03:00
Черчесов заявил, что на него не оказывалось давление по поводу Кокорина
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не получал звонков от высокопоставленных лиц с требованием игнорировать форварда «Сочи» Александра Кокорина.
03:00
Росавиация разъяснила ограничения по международному авиасообщению
Росавиация разъяснила ограничения по международному авиасообщению, которые вступают в силу с 27 марта.
03:00
Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
03:00
Черчесов ответил, запасается ли он продуктами из-за мировой пандемии коронавируса
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как реагирует на мировую пандемию коронавируса.
03:00
Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.
03:00
Черчесов: мне не кажется, что переход на схему «весна — осень» пойдёт российскому футболу в плюс
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что чемпионату страны нет смысла возвращаться к системе «весна —осень».
03:00
На Кубани приостановят бронирование гостиниц и санаториев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился приостановить бронирование гостиниц и санаториев на неделю с 28 марта по 5 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в доме
В Екатеринбурге в результате пожара в двухэтажном деревянном доме барачного типа погибли семь человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
03:00
СМИ: ФИФА попросит игроков пойти на временное сокращение зарплаты на 50%
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) на встрече с Ассоциацией европейских клубов (ECA) и Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратилось к игрокам с просьбой пойти на временное понижение зарплаты на 50%.
03:00
В Мурманской области создали штаб по поддержке бизнеса
В Мурманской области создали штаб по оперативной поддержке предпринимателей в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Эксперт дал рекомендации по дезинфекции смартфонов
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн дал рекомендации по дезинфекции смартфонов.
03:00
Число заболевших коронавирусом в Турции возросло на 1196 за сутки
В Турции число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло за сутки на 1196, всего в стране зафиксировали 3629 случаев заражения этим вирусом.
03:00
Гергиев прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
03:00
В Удмуртии временно закроют развлекательные заведения
В Удмуртии временно закроют ночные и фитнес-клубы, детские развлекательные центры, кинотеатры и фуд-корты. Они приостановят работу с 28 марта по 5 апреля.
03:00
Кузнецова рассказала о судьбе омского школьника, которого заставляли стоять на гречке
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова рассказала о судьбе омского школьника, которого заставляли стоять на гречке.
03:00
В Госдуме рассказали о поддержке россиян во время пандемии коронавируса
Депутат Государственной думы Владимир Плотников рассказал о поддержке россиян во время пандемии коронавируса.
03:00
В Крыму предложили запретить подросткам находиться в общественных местах
Глава управления МВД России по Республике Крым Павел Каранда предложил временно запретить детям и подросткам находиться в местах массового скопления людей.
03:00
Самара присоединится к акции «Час Земли»
Самара присоединится к международной акции «Час Земли».
03:00
Полиция Москвы предупредила о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом
Столичная полиция предупредила о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом.
03:00
Квартиру ветерана в Мурманской области отремонтировали по решению суда
Управляющая и подрядные организации в Апатитах выполнили работы по капитальному ремонту кровли дома, где проживает 95-летняя ветеран Великой Отечественной войны.
03:00
Цифровой диктант пройдёт в Петербурге с 28 марта по 11 апреля
Цифровой диктант будет проходить в Санкт-Петербурге с 28 марта по 11 апреля.
03:00
Черчесов заявил, что ни разу не пересматривал матчи ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, сколько раз он пересматривал игры своей команды на чемпионате мира — 2018.
03:00
Число заражений коронавирусом в Узбекистане достигло 75
Минздрав Узбекистана сообщил, что число заражённых коронавирусом COVID-19 в республике увеличилось до 75.
03:00
Военные ЦВО примут участие в работе по защите Хакасии от лесных пожаров
Военные Центрального военного округа совершают марш в район лесных пожаров в Хакасии. Такое поручение дало Минобороны по просьбе руководства региона.
03:00
Эксперт рассказала, как вести себя на карантине
Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова рассказала, как вести себя на карантине.
03:00
Акция «День без турникетов» в Москве впервые пройдёт онлайн
Акция «День без турникетов» в Москве впервые состоится онлайн.
03:00
Мурашко: медики готовятся ко всем вариантам развития ситуации с COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что российская медицина готовится ко всем возможным вариантам развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Источник: Кокорин договорился с «Локомотивом» о трёхлетнем контракте
Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за ФК «Сочи», продолжит карьеру в «Локомотиве».
03:00
Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что состояние певца Льва Лещенко улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке.
03:00
Кокорин: перенос Евро-2020 — большой плюс для меня
Форвард «Сочи» Александр Кокорин считает, что перенос чемпионата Европы по футболу — 2020 на год позволит ему лучше подготовиться, чтобы получить вызов в национальную сборную России.
03:00
Путин подписал закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий кабмину право ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия в случае угрозы возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
03:00
Излечившийся от коронавируса волейболист Нгапет призвал всех оставаться дома
Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет прокомментировал завершение карантина по причине заболевания коронавирусом.
03:00
Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.