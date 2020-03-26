Le Monde: раньше говорил, что всё под контролем — Путин изменил подход к коронавирусу

Владимир Путин записал обращение к россиянам, в котором огласил меры по противодействию эпидемии коронавируса в России, а также сообщил о переносе даты голосования по изменению конституции. Как отмечает Le Monde, идут разговоры и об отмене празднования Дня Победы, и в таком случае это станет новым ударом для Кремля, отмечает автор статьи.

Из-за эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил о переносе голосования по внесению изменений в конституцию, пишет Le Monde. Новую дату объявят после консультаций с медиками. «Вы знаете, насколько серьёзно я к этому отношусь. Абсолютным приоритетом для нас являются здоровье, жизнь и безопасность граждан», — приводит издание слова российского лидера.

При этом Путин также объявил о неделе выходных в России, во время которой он призвал население оставаться дома. Однако о строгом карантине по-прежнему ничего сказано не было.

Само объявление было сделано в торжественной обстановке, его одновременно транслировали сразу несколько телеканалов. Как отмечает автор статьи, Путин впервые высказывался в таком большом объёме на тему коронавируса. Он отметил, что России пока удалось избежать столь сильного распространения заболевания, однако в ближайшем будущем она может столкнуться с той же ситуацией, которая царит в Европе и США.

Ещё до обращения президента российские власти сообщили о 163 новых случаях заболевания, и это самое большое увеличение за день. А мэр Москвы Сергей Собянин признал, что реальное число заболевших может быть и больше, а также что власти не могут получить точную картину размаха эпидемии. Автор статьи отмечает, что это заявление не стало большим сюрпризом.

Однако со стороны Путина его обращение знаменует смену стратегии, ведь ещё неделю назад он уверял, что ситуация под контролем, пишет автор статьи.

Журналист удивляется, что в России до сих пор не принято жёстких карантинных мер, хотя отменяются культурные мероприятия, закрыты школы. Впрочем, сейчас под вопросом и проведение парада 9 мая. Отмена такого события станет новым тяжёлым ударом по Кремлю. Это празднование 75-летней годовщины Победы стало для российских властей ключевым событием как внешнеполитической, так и внутриполитической жизни. Например, заявлено, что на параде должен был быть президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Le Monde.