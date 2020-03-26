Время подумать о здоровье — ABC News рассказал, как укрепить иммунную систему

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Contra Magazin: в разгар борьбы с эпидемией военпром США напомнил о «российской угрозе» Contra Magazin
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«Немыслимый скандал»: Bild возмущён — немецкий телеканал поздравил Лаврова с юбилеем Bild
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Закат США и восход национализма: 12 экспертов поведали FP, как будет выглядеть мир после коронавируса Foreign Policy
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Самодельный Pac-man, «картон-невидимка» и крестики-нолики с черепахой — Le Figaro собрал советы из соцсетей о жизни в карантине Le Figaro
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Российские специалисты прибыли в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные специалисты прибыли в итальянский город Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на Камчатке
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на востоке полуострова Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США.
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Число заразившихся коронавирусом в США превысило 65 тысяч
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в США достигло 65 174. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе федеральных и местных данных.
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Мостовой рассказал, как переживает пандемию коронавируса
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой признался, что происходящее в мире вокруг пандемии коронавируса заставляет его испытывать стресс.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
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Нортуг допустил, что в ближайшие пять лет Россия будет доминировать в лыжных гонках
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг предсказывает России доминирование на мировой арене.
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Студентов российских вузов направят на каникулы до 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал указ о проведении каникул для российских студентов с 28 марта по 5 апреля в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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СМИ: Ибрагимович может стать агентом после окончания карьеры
Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович задумывается о карьере агента после того, как повесит бутсы на гвоздь.
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Поиски пропавшего с радаров над Чёрным морем Су-27 продолжаются
Поиски пропавшего с радаров над Чёрным морем самолёта Су-27 продолжаются, несмотря на наступление тёмного времени суток.
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Фигуристки Туктамышева и Попова проведут онлайн-тренировку для болельщиков
Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Бетина Попова проведут онлайн-тренировку для своих подписчиков в социальной сети Instagram.
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На Украине зафиксирована пятая смерть от коронавируса
На Украине зафиксирована пятая смерть от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в украинском Минздраве.
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Решение о проведении Уимблдона будет приниматься на следующей неделе
Решение относительно проведения Уимблдона будет принято на заседании главного совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), которое состоится на следующей неделе.
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НХЛ объявила о переносе драфта и церемонии награждения игроков
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о переносе «Скаутинг Комбайн», церемонии вручения наград лучшим игрокам и тренерам сезона, а также драфта 2020 года из-за сохраняющейся неопределённости вокруг коронавируса.
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Число жертв коронавируса в мире превысило 18 тысяч
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 416 686. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Экс-президент «Баварии»: вероятно, после пандемии мы увидим новый футбольный мир
Бывший президент «Баварии» Ули Хёнесс рассказал, как может измениться футбольный мир в результате мировой пандемии коронавируса.
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В Подмосковье приостановили проведение массовых досуговых мероприятий
Проведение массовых мероприятий в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и на аттракционах временно приостановлено в Подмосковье в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Источник: российская лыжница Калинина изъявила желание перейти в сборную Белоруссии
Российская лыжница Виктория Калинина проходит просмотр в сборной Белоруссии и хочет продолжить выступления за эту страну,
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Жительницу Липецка оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе
Суд оштрафовал жительницу Липецка за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе администрации региона.
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Выбежавший на поле в матче ЛЕ «Зенит» — «Фенербахче» фанат оштрафован на 687 тысяч рублей
Болельщик Ара Саакян, выбежавший на поле во время матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче» (3:1), узнал сумму штрафа за свой проступок.
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Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ
Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Якушева новым заместителем главы Службы безопасности Украины.
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Заразившийся коронавирусом Дибала рассказал о самочувствии
Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что хорошо себя чувствует, несмотря на заражение коронавирусной инфекцией.
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Умер озвучивший более 400 фильмов артист Сергей Смирнов
Артист Сергей Смирнов, голосом которого говорит Человек-паук и многие персонажи голливудских звёзд, скончался на 38-м году жизни. Об этом сообщили в театре Российской Армии.
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СМИ: В «Барселоне» возникли разногласия относительно сокращения зарплаты
Не все футболисты «Барселоны» согласились на сокращение заработной платы ввиду приостановки чемпионата и мировой пандемии коронавируса.
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Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 136
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось со 113 до 136. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава страны Игорь Кузин.
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В турецком «Фенербахче» заявили о двух случаях заражения коронавирусом
Футболист и член медицинского персонала турецкого «Фенербахче» сдали положительные тесты на коронавирус.
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Хоккеист «Салавата Юлаева» Умарк продолжит карьеру в Швейцарии
Шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк со следующего сезона будет выступать в швейцарском чемпионате.
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CNN: военным США за рубежом запретили передвигаться в течение 60 дней
Глава Пентагона Марк Эспер указом запретил военным США любые передвижения за рубежом сроком на 60 дней в связи с пандемией коронавируса.
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Источник: «Милан» нацелен на приобретение футболиста «Челси» Кристенсена
Итальянский «Милан» заинтересован в услугах датского защитника «Челси» Андреаса Кристенсена.
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Украина ожидает $33 млн от ООН для борьбы с коронавирусом
Украина ожидает $33 млн от ООН в рамках глобального плана по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского постоянного представительства при Совбезе ООН Олег Николенко.
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Эксперт прокомментировал решение сделать следующую неделю в России нерабочей
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский прокомментировал объявление президентом России Владимиром Путиным во время обращения к россиянам о нерабочей неделе с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.
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В Омске пресекли работу подпольного цеха по производству алкоголя
ФСБ пресекла работу подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя в Омске.
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Евролига намерена доиграть сезон
На совещании акционеров Евролиги было принято решение доиграть текущий сезон, прерванный из-за мировой пандемии коронавируса.
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В Севастополе запретили проведение массовых мероприятий до 12 апреля
И. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.
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Эксперт оценил меры по поддержке банковского сектора в России
Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПИ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Абрамов оценил меры по поддержке банковского сектора в России.
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Петербургские школы перейдут на онлайн-режим обучения
Петербургские школы полностью перейдут на дистанционный режим обучения после весенних каникул — 30 марта, заявили в пресс-службе администрации губернатора.
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Солист Мариинского театра прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
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В Госдуме прокомментировали меры по борьбе с коронавирусом в Китае
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом в Китае.
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Российский Су-27 пропал с радаров над Чёрным морем
Самолёт Су-27, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Чёрного моря во время проведения плановых полётов.
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Нойер считает, что футболисты должны идти на сокращение зарплаты во время коронавируса
Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что, согласившись на понижение зарплаты, он с одноклубниками помогает сотрудникам команды.
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В АТОР оценили перспективы восстановления турбизнеса в Италии
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила перспективы восстановления турбизнеса в Италии.
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Маковецкий рассказал о своей роли в сериале «Зулейха открывает глаза»
Актёр Сергей Маковецкий рассказал о сериале «Зулейха открывает глаза», где он сыграл профессора медицины.
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Эксперт прокомментировал решение РЖД отменить курсирование ряда поездов в России
Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам пассажиров, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал сообщение о том, что РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту их курсирования.
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В Госдуме прокомментировали решение сделать следующую неделю в России нерабочей
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов прокомментировал объявление президентом России Владимиром Путиным во время обращения к россиянам нерабочей недели с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.
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Школьники Кировской области перейдут на дистанционное обучение с 13 апреля
Школьники Кировской области перейдут на дистанционное обучение с понедельника, 13 апреля.
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Лещенко перевели в реанимацию для плановой процедуры
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого диагностировали двустороннее воспаление лёгких, переведён в реанимацию для проведения плановой процедуры, в которой он нуждается. Об этом рассказал концертный директор певца Олег Дмитриев.
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В Госдуме рассказали о поддержке медиков на фоне ситуации с коронавирусом
Депутат Госдумы Василий Власов рассказал о поддержке медиков на фоне пандемии коронавируса.
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Навка объяснила, почему гонорар Загитовой за участие в ледовом шоу получил чиновник
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объяснила, почему вице-президенту Федерации фигурного катания Москвы Эдуарду Аксёнову по контракту с Росконцертом было перечислено 8 млн рублей за участие в качестве артиста в ледовом шоу «Спящая принцесса. Легенда двух королевств».
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Эксперты рассказали об изменении спроса россиян на финансовые услуги
Спрос россиян на финансовые услуги изменился из-за пандемии коронавируса и ослабления рубля.
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СМИ: Футболист ЦСКА Влашич попал в сферу интересов «Реала»
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в мадридском «Реале»,
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Собянин заявил, что Москва находится в «начале пика» коронавируса
Пик заболеваемости по коронавирусу ещё не пройден, но столичные власти рассчитывают, что он пройдёт плавно. Об этом в эфире ТВЦ заявил мэр Москвы Сергей Собянин.