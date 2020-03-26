Время подумать о здоровье — ABC News рассказал, как укрепить иммунную систему

Мы стараемся оставаться здоровыми, насколько это возможно, особенно сейчас, когда многие из нас едят дома. Так какая же еда лучше всего помогает укрепить наш иммунитет? С нами на прямой связи врач, автор книги «Ешь, чтобы победить болезнь», а также мой хороший друг доктор Уильям Ли.

Доктор Ли, благодарю вас за участие в нашей программе. Прежде всего, просто объясните нам, почему то, что мы едим, столь важно для нашей иммунной системы?

УИЛЬЯМ ЛИ, врач: Сейчас нам как никогда важно думать о нашем здоровье. Выбор, который мы совершаем, находясь дома, и еда, которой мы снабжаем наше тело, серьёзно влияют на то, как защитные системы нашего организма могут помочь нам сопротивляться болезням, в том числе инфекциям. И вот что я имею в виду: правила не поменялись даже с появлением COVID-19. Ешьте натуральные продукты, свежие фрукты и овощи, цельные злаки, сократите и исключите приём красного мяса и избегайте ультра-обработанных продуктов — вот лучший способ укрепить имеющиеся у нас защитные системы организма, особенно наш иммунитет.

Я очень надеюсь на то, что мои дети нас сейчас смотрят, поскольку у нас возникали споры на эту тему. По-моему, люди думают: «Да ну, это же ужасно. Я чувствую себя отвратительно, и мне станет лучше, если я съем то-то и то-то». Но им не стоит этого есть. И я им говорю: «Не делайте этого». Мне нравятся продукты, которые вы нам сейчас перечислите и которые нам всем следует есть, чтобы укрепить нашу иммунную систему. Давайте пройдёмся по списку. Начнём с того, что мы на днях ели, — с грибов.

УИЛЬЯМ ЛИ: Обожаю грибы. В их шляпках и ножках имеются вещества растительного происхождения, которые активируют нашу иммунную систему. Поэтому не выбрасывайте ножки, готовьте всё вместе. Это пойдёт вам на пользу.

Отличный совет. Раньше я выбрасывала ножки, в следующий раз не буду. Хорошо. Далее на очереди — брокколи.

УИЛЬЯМ ЛИ: Верно. Брокколи. Во всём растении — и в соцветиях, и в ножках — содержится вещество растительного происхождения, называемое сульфорафан. Оно содержится даже в побегах. Удивительный момент: исследователи выяснили, что имеющиеся в брокколи вещества растительного происхождения помогают нашему телу противостоять вирусной инфекции. Именно это нам сейчас необходимо. Опять же вы можете оставить ножки, сделать шейк с побегами брокколи. Это очень вкусно.

И вы также рекомендуете помидоры. Скажите, почему.

УИЛЬЯМ ЛИ: Именно так. Томаты — превосходный источник витамина C. Последний используется нашими иммунными клетками, чтобы устранить вирус. И неважно, идёт ли речь о сырых, консервированных, приготовленных помидорах, о томатной пасте или сушёных помидорах, — всё это хорошие источники для витамина С.

Мы дома часто делаем салат «Капрезе». Он очень прост в приготовлении. Доктор Уильям Ли, были рады вас видеть. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 23 марта 2020 года.