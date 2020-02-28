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Лук, сало и чеснок: на Украине нашли лекарство от коронавируса

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поделился рецептом как уберечься от коронавируса. Как пишет «Обозреватель», чиновник заявил, что лучшее лекарство — это лук, сало и чеснок.
Лук, сало и чеснок: на Украине нашли лекарство от коронавируса
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Украинские народные методы лечения простудных заболеваний будут самыми действенными в борьбе со страшным коронавирусом. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — поделился секретом чиновник.

Однако он подчеркнул, что в случае любого заболевания не стоит употреблять алкоголь.
Секретарь СНБО также добавил, что на Украине нужно установить чёткий государственный контроль за прохождением всех лекарств — начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом.
 
«Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги. У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами», — подытожил Данилов.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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