Лук, сало и чеснок: на Украине нашли лекарство от коронавируса

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поделился рецептом как уберечься от коронавируса. Как пишет «Обозреватель», чиновник заявил, что лучшее лекарство — это лук, сало и чеснок.

Украинские народные методы лечения простудных заболеваний будут самыми действенными в борьбе со страшным коронавирусом. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — поделился секретом чиновник.

Однако он подчеркнул, что в случае любого заболевания не стоит употреблять алкоголь.

Секретарь СНБО также добавил, что на Украине нужно установить чёткий государственный контроль за прохождением всех лекарств — начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом.

«Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги. У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами», — подытожил Данилов.