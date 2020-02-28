Лук, сало и чеснок: на Украине нашли лекарство от коронавируса

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поделился рецептом как уберечься от коронавируса. Как пишет «Обозреватель», чиновник заявил, что лучшее лекарство — это лук, сало и чеснок.
Украинские народные методы лечения простудных заболеваний будут самыми действенными в борьбе со страшным коронавирусом. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — поделился секретом чиновник.
Однако он подчеркнул, что в случае любого заболевания не стоит употреблять алкоголь.
Секретарь СНБО также добавил, что на Украине нужно установить чёткий государственный контроль за прохождением всех лекарств — начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом.
«Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги. У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами», — подытожил Данилов.
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