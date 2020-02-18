Spiegel рассказал, как «производитель шипучки» разоружал СССР быстрее, чем США

В 1972 году благодаря «первоклассному пиар-трюку» пепси-кола стала первым потребительским товаром из США, который производился и продавался в Советском Союзе, пишет Der Spiegel. С годами, однако, из-за неконвертируемости рубля остро встала проблема оплаты: в результате партнёры по сделке «проявили изобретательность» и договорилось о новой валюте — военной технике, которой у СССР было более чем достаточно, отмечает немецкое издание.

Благодаря «первоклассному пиар-трюку» амбициозного американского менеджера Дональда Кенделла в 1972 году пепси-кола стала первым потребительским товаром из США, который производился и продавался в Советском Союзе, пишет немецкий журнал Der Spiegel.



Автор статьи Штефан Райх имеет в виду случай с Никитой Хрущёвым на выставке в парке «Сокольники» 24 июля 1959 года: во время знакомства с достижениями американской промышленности в компании президента Никсона советский лидер начал испытывать жажду, и в тот самый момент в его руке — не по воле случая — и оказался бумажный стаканчик с коричневой газировкой.



Перед тем как в 1972 году пепси-кола появилась на прилавках в Советском Союзе, сторонам, однако, пришлось сначала решить «большую проблему с оплатой».



«Так как рубль нельзя было конвертировать в доллар, в ходе сделки 1972 года партнёрам пришлось проявить изобретательность. Решением, как это часто бывает в России, стала водка. Pepsi в обмен на концентрат колы получила российскую водку марки «Столичная» для эксклюзивной продажи на американском рынке», — поясняет журналист Der Spiegel.



Для Pepsi, продолжает Райх, это была хорошая сделка: настолько хорошая, что благодаря ей в 1989 году компания реализовала в Советском Союзе продукцию на сумму $490 млн и в результате захотела расширяться в СССР.



Именно тогда Pepsi вновь столкнулась со «старой проблемой». Оплата в рублях была по-прежнему невозможной, а в США к тому же упали продажи водки «Столичная». Впрочем, было бы желание — решение найдётся, иронизирует автор.



«В итоге в 1989 году Советский Союз договорился о новой валюте — военной технике, которой у него, так же как и водки, было более чем достаточно. Во владение Pepsi перешли 17 подводных лодок, крейсер, фрегат и эсминец. Вдобавок компания получила лицензию на продажу водки на следующие 10 лет», — перечисляет журналист немецкого издания.



В результате — хоть всего и на пару дней — в распоряжении «производителя шипучки» неожиданно оказался один из крупнейших военно-морских флотов в мире.



Советские подлодки и корабли Pepsi продала «за большие деньги» шведской компании, которая занималась демонтажем старой техники, уточняет Райх.



Эта «необыкновенная сделка» вызвала в Белом доме бурную реакцию. В свою очередь, Дональд Кенделл — на тот момент уже глава Pepsi — лишь шутил: «Мы разоружаем Советский Союз быстрее, чем вы».



А в следующем году «не впечатлённые» критикой Вашингтона Кенделл и Pepsi и вовсе расширили сделку с Москвой, отмечает автор статьи.



«На одной из советских верфей должны были быть построены дополнительные десять кораблей, нефтяных танкеров и торговых судов, некоторые из которых весили 65 тысяч тонн, и перейти во владение Pepsi в качестве оплаты. Концерн планировал продать этот торговый флот или сдать его в аренду», — вносит ясность журналист Der Spiegel.



Как написала в начале 1990 года The New York Times, это была бы «крупнейшая сделка всех времен между американской фирмой и Советским Союзом».



Сделка эта, однако, «обернулась кошмаром» для Pepsi: в 1991 году Советский Союз распался, и верфь с наполовину готовыми кораблями «внезапно оказалась в новой стране под названием Украина», поясняет автор статьи Штефан Райх.



«Неожиданно всё развалилось на тысячи частей. У нас был на руках договор на несколько миллиардов долларов с несуществующим партнёром — Советским Союзом. Выражаясь другими словами, наш партнёр по бизнесу обанкротился», — заявил Кендел в интервью Los Angeles Times в 1992 году.