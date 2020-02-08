Le Monde: Всемирный банк предложил облагать налогом вредную еду

Во Всемирном банке озаботились проблемой ожирения, которая теперь в большей степени касается бедных и развивающихся стран и сказывается на их экономике. Как пишет Le Monde, эксперты в числе прочих мер предложили дополнительным налогом облагать продукты, где содержится слишком много жира, соли и сахара.

Всемирный банк предложил бедным странам, которые больше всего страдают от проблемы ожирения, облагать дополнительными налогами вредную для здоровья еду. Речь идёт о продуктах, содержащих слишком много жира, соли и сахара, пишет Le Monde.

Лишний вес перестал быть проблемой развитых стран. Количество людей с лишним весом в мире выросло в три раза с 1975 года. При этом 75% взрослых и 80% детей с этой проблемой как раз живут в странах с небольшим или средним достатком — в частности, в Латинской Америке. А ряд государств одновременно страдает и от ожирения, и от голода.

Из-за этого растёт число инвалидов, нагрузка на систему здравоохранения, снижается производительность, люди бросают работу и раньше выходят на пенсию. Так что и главную ответственность за ситуацию Всемирный банк возлагает на государства.

Там предлагают разработать меры по предотвращению заболевания и по образованию населения. В частности, называются такие решения: обязать указывать на этикетке наличие трансформированных веществ, сократить количество соли и сладких напитков, вкладывать деньги в программы по питанию детей, организовать в школах игровые площадки, а также маршруты для пешеходов и велосипедистов.

Во Всемирном банке предупредили, что ожирение несёт в себе серьёзные последствия для экономики стран и сказывается на человеческом капитале, сокращая продуктивность и качество жизни. Ожирение входит в тройку главных причин смертности в мире. От него ежегодно умирает 4 млн человек, отмечает автор статьи. Эта проблема в ближайшие десятилетия будет обходиться в $7 млрд для развивающихся стран, пишет Le Monde.