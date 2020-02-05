L’Express: канадский самолёт вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира о коронавирусе

Канадский самолёт развернулся на полпути на Ямайку из-за заявления одного из пассажиров, что он болен коронавирусом, сообщает L’Express. Как объясняет издание, таким образом мужчина пытался пошутить, однако теперь ему придётся ответить за неуместный юмор в суде.

Самолёту канадских авиалиний Westjet пришлось прервать рейс на Ямайку из-за неуместной шутки пассажира о том, что он подхватил коронавирус, пишет L’Express со ссылкой на заявление компании.

Как рассказала официальная представительница Westjet Морган Белл, самолёт был на полпути к Монтего-Бей на Ямайке, когда ему пришлось вернуться в Торонто из-за «беспокойного пассажира». Через два часа после взлёта один из 243 пассажиров объявил, что недавно был в Китае и подхватил новый коронавирус, передаёт телеканал CBC. По словам Белл, экипаж воздушного судна следовал инструкции, касающейся инфекционных больных на борту, и принял меры предосторожности: поместил мнимого больного отдельно в хвосте самолёта и предоставил ему маску и перчатки.

«Думаю, парень считал, что это смешная шутка, но это было просто странно. Мы все были очень расстроены... потеряли один день каникул», — жалуется в интервью CBC пассажирка самолёта Жюли-Анн Бродерик, которая путешествовала с семьёй.

По информации французского издания, после посадки самолёта в Торонто 29-летнего шутника задержали. Он предстанет перед судом 9 марта, передаёт Radio Canada.

С момента первых зафиксированных случаев заражения в Ухани в декабре новым коронавирусом заболели уже более 20 тыс. человек, напоминает L’Express. Он распространился на 20 стран, а в Китае, согласно последним правительственным сводкам, привёл к смерти 425 человек.