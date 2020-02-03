TheRealDeal: сказано — сделано — в Ухани больницу для больных коронавирусом построили за 10 дней

В понедельник китайские власти планируют открыть в провинции Хубэй неподалёку от города Ухань новую больницу для больных коронавирусом, которую построили всего за 10 дней, пишет TheRealDeal. Как отмечает портал, госпиталь сможет вместить не менее 700 человек, причём местные власти в самое ближайшее время собираются закончить ещё одну больницу неподалёку — которая на этот раз сможет принять 1,6 тыс. пациентов.