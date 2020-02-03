TheRealDeal: сказано — сделано — в китайском Ухане больницу для больных коронавирусом построили за 10 дней

В понедельник китайские власти планируют открыть в провинции Хубэй неподалёку от города Ухань новую больницу для больных коронавирусом, которую построили всего за 10 дней, пишет TheRealDeal. Как отмечает портал, госпиталь сможет вместить не менее 700 человек, причём местные власти в самом ближайшем времени собираются закончить ещё одну больницу неподалёку — которая на этот раз сможет принять 1,6 тыс. пациентов.
В понедельник китайские власти планируют открыть больницу блочной конструкции в городе Ухань площадью 7,6 тыс. квадратных метров для лечения заболевших коронавирусом. Строительство было закончено всего за 10 дней, пишет TheRealDeal.
Новый госпиталь под названием «Хошэньшань» находится в китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром вспышки коронавируса, который унёс жизни не менее 200 человек. Количество заболевших же составляет не менее 9,6 тыс.
Государственный канал CGTN в прямом эфире транслировал процесс строительства, который шёл круглосуточно. Над комплексом, способным вместить от 700 до 1000 больных, трудилось около 4 тыс. рабочих и 100 единиц тяжёлой техники.
Больницу соорудили из готовых сборных блоков площадью в приблизительно 30 квадратных метров каждый. Сам проект был списан с пекинского госпиталя, который власти возвели в 2003 году во время эпидемии вируса SARS всего за неделю.
Работать в комплексе будут китайские военные; кроме того, центральное правительство призвало 6 тыс. медицинских работников и медиков на борьбу со вспышкой вируса. При этом правительство провинции Хубэй строит неподалёку от больницы новый госпиталь на 1,6 тыс. коек, который должен распахнуть свои двери уже в среду, отмечает портал.
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