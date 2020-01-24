Построить больницу за неделю: CNN рассказал об особенностях борьбы Китая с коронавирусом

Власти Китая предпринимают жёсткие меры по борьбе с коронавирусом, появившимся в городе Ухань, ограничивая передвижения людей и замораживая коммерческую деятельность, передаёт CNN. Вместе с тем местные власти признают, что система здравоохранения оказалась не готова к подобным катаклизмам, однако пообещали выделить в целях борьбы с вирусом специальные клиники, а также всего за неделю возвести новый гигантский медицинский комплекс.
Мы переносимся в Пекин. Продюсер CNN Стивен Цзян расскажет нам подробнее о реакции на новые жёсткие меры. Стивен, мы с вами помним, что вспышки вирусных заболеваний в Китае бывали и раньше, как и попытки правительства задавить их последствия в зародыше. И здесь напрашивается вопрос: нужны ли эти меры для того, чтобы сдержать вирус — или же сдержать население?
СТИВЕН ЦЗЯН, старший продюсер CNN: Этим вопросом люди начинают задаваться всё чаще и чаще, Джон. Напомню, что многие сейчас говорят о том, что, несмотря на драконовские меры, к ним, возможно, прибегнули слишком поздно, учитывая, что на протяжении целого месяца власти Ухани почти ничего не предпринимали, чтобы помешать людям покидать город, — по крайней мере, официально. Поэтому сейчас счёт идёт на сотни тысяч людей — студентов, мигрантов, рабочих, туристов, — которые уехали из Ухани. При этом они слабо защищены и мало знают о вирусе, о котором впервые стало известно более месяца назад.
Теперь, разумеется, настало время крайних мер, о которых вы уже упомянули: фактического карантина семи городов, в которых живёт 20 миллионов — это фактически равно численности населения одной страны — Австралии, например, откуда вы родом. Так что такое событие беспрецедентно. Здесь приостановлена работа не только общественного транспорта, но и заморожена вся коммерческая деятельность за исключением больниц, аптек и супермаркетов. Данные меры не только создали серьёзные препятствия для обычной жизни людей, но и значительно осложнили или даже сделали невозможными поход в больницу или приём у врача в то время, когда это нужно больше всего. Поэтому люди всё чаще винят в этом местные власти в Ухани и провинции Хубэй, что, разумеется, снижает эффективность подобных мер в нынешних обстоятельствах. Правда, правительство утверждает, что для остановки потока людей эти меры абсолютно необходимы из-за стремительности распространения вируса и площади его поражения. Тем не менее, Джон, нам известно о большом количестве неразрешённых проблем. Главная и самая острая проблема на данный момент — это перегруженная система местного здравоохранения. Сейчас это признают и местные власти, однако они заявили, что постепенно будут исправлять ситуацию, не только специально отводя больницы под лечение и обнаружение этого вируса, но и даже путём стройки абсолютно нового комплекса на окраине Уханя. Комплекс будет занимать 25 тысяч квадратных метров, и возведут они его, по их словам, всего за неделю. Джон?
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