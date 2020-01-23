NZ Herald: коалы, волки и дикобразы — переносчиками нового вируса могли стать животные, которых ели китайцы
На продуктовом рынке в китайском городе Ухань, ставшем, по предположению специалистов, источником распространения нового коронавируса, продавались живые дикие животные, в том числе коалы, змеи, крысы и волчата, сообщает New Zealand Herald. По мнению специалистов, велика вероятность, что неизвестный вирус, из-за которого на данный момент погибли 17 человек и которым могут быть заражены уже сотни людей, был передан человеку от кого-то из этих животных.
По данным South China Morning Post, пользователи соцсетей сообщали, что видели на том же рынке объявления о продаже живых лис, крокодилов, ящериц, крыс, петухов, дикобразов и коал. Многих комментаторов такие новости повергли в шок — другие не удивились: «Нет ничего, что китайцы бы не ели».
— Muyi Xiao (@muyixiao) January 21, 2020
Сяо Муи: «Фото меню на уханьском рынке Хуанань. Не знаю, когда был сделан этот снимок, но они там продают всевозможные виды диких животных, включая волчат и куниц. Второе фото было сделано после того, как обнаружился вирус. На изображении видно, что одна из лавок (крайняя слева) прикрыла слово «дикие» в своём названии».
Как отмечает New Zealand Herald, в указанном «меню» числятся 112 наименований животных и продуктов животного происхождения.
Также издание подчёркивает, что на сегодня китайские власти ввели карантин в Ухане и планируют закрыть аэропорты, вокзалы и весь общественный транспорт. Эксперты, включая профессора математической биологии из Имперского колледжа Лондона Нила Фергюсона, высказывают опасения, что новый вирус может быть не менее опасен, чем «испанка», от которой в своё время умерло 50 млн человек.
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