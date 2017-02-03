Новая Зеландия

Stuff: Москва озадачила Новую Зеландию запретом на импорт говядины Новозеландские власти «озадачены» информацией о том, что с 6 февраля Москва вводит запрет на ввоз говядины из Новой Зеландии из-за обнаруженного в нём стимулятора роста рактопамина, сообщает местное издание Stuff. Официальный представитель Министерства основных отраслей, комментируя ситуацию, подчеркнул, что в его стране это вещество не используется при выращивании крупного рогатого скота. 3 февраля 2017 Stuff.co.nz

NZH: Робби Уильямс настроил поп-культуру против Путина В своей новой песне британский певец Робби Уильямс, по мнению журналиста New Zealand Herald, делает «колкие» отсылки к президенту России Владимиру Путину. Автор статьи отмечает, что поп-культура впервые обратила свое внимание на российского лидера, который «стал причиной стольких страданий». 17 октября 2016 New Zealand Herald

RNZ: Российское оружие в Фиджи – угроза для местной оппозиции Поставки российского вооружения в Фиджи вызвали беспокойство среди местных оппозиционеров, сообщает Radio New Zealand. По мнению новозеландского аналитика Пола Бьюкенена, в этих поставках, помимо оружия для фиджийских миротворцев, может содержаться оборудование для разгона народных протестов. 18 января 2016 Radio New Zealand

Дмитрий Рогозин поддержал идею вернуть Сталинград на карту России В микроблоге Twitter Дмитрий Рогозин высказался за переименование Волгограда обратно в Сталинград ради «сталинградцев», сообщает Radio New Zealand. Именно им - жителям города - и принадлежит право это решить. Об этом заявил ранее президент Путин, предложив провести в городе референдум по этому вопросу. 8 июня 2014 Radio New Zealand

New Zealand Herald: Штурм «Приразломной» - акт агрессии Активисты Greenpeace, арестованные за попытку забраться на нефтедобывающую платформу, заслуживают наказания. Так считает журналист издания The New Zealand Herald, отмечая, что подобные действия нельзя назвать «мирной акцией протеста». Однако, по его мнению, не стоит волноваться за «зеленых», поскольку они сами заявили, что готовы «взять полную ответственность за свои действия». 27 октября 2013 New Zealand Herald

Зена-королева воинов «села за решетку» ради Arctic Sunrise Новозеландская актриса Люси Лоулесс, известная в России по сериалу «Зена - королева воинов», демонстративно провела 30 минут в импровизированной тюремной камере. Таким образом она поддержала международный протест за освобождение экипажа Arctic Sunrise, сообщает портал Stuff.co.nz. В общей сложности в акции в Окленде приняли участие 30 человек. 19 октября 2013 Stuff.co.nz

Петербуржцы выиграли битву за свою больницу Благодаря жителям Санкт-Петербурга власти отказались от идеи превратить больницу для детей с онкологией в элитный медцентр для чиновников. Об этом сообщает газета New Zealand Herald. В ответ на массовые протесты мэрия города официально заявила, что медучреждение не тронут. 24 января 2013 New Zealand Herald