Stuff: Москва озадачила Новую Зеландию запретом на импорт говядины

Новозеландские власти «озадачены» информацией о том, что с 6 февраля Москва вводит запрет на ввоз говядины из Новой Зеландии из-за обнаруженного в нём стимулятора роста рактопамина, сообщает местное издание Stuff. Официальный представитель Министерства основных отраслей, комментируя ситуацию, подчеркнул, что в его стране это вещество не используется при выращивании крупного рогатого скота.