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Stuff: Москва озадачила Новую Зеландию запретом на импорт говядины
Новозеландские власти «озадачены» информацией о том, что с 6 февраля Москва вводит запрет на ввоз говядины из Новой Зеландии из-за обнаруженного в нём стимулятора роста рактопамина, сообщает местное издание Stuff. Официальный представитель Министерства основных отраслей, комментируя ситуацию, подчеркнул, что в его стране это вещество не используется при выращивании крупного рогатого скота.
Зена-королева воинов «села за решетку» ради Arctic Sunrise
Новозеландская актриса Люси Лоулесс, известная в России по сериалу «Зена - королева воинов», демонстративно провела 30 минут в импровизированной тюремной камере. Таким образом она поддержала международный протест за освобождение экипажа Arctic Sunrise, сообщает портал Stuff.co.nz. В общей сложности в акции в Окленде приняли участие 30 человек.