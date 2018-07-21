Stuff: умом Россию не понять — необходимо время, терпение и водка

Можно привести много аргументов в пользу того, что Путин и всё российское руководство — это «злейший враг» для Запада, пишет Stuff. Но обычные россияне вовсе не стремятся к конфликтам. Проблема в том, что «непосвящённого» русские сбивают с толку своей «непохожестью», поясняет автор. На самом же деле та «интересная и удивительная» Россия, которую весь мир вдруг увидел во время ЧМ, действительно существует, и там обязательно стоит побывать лично, говорится в статье.

Русских на Западе активно обвиняют в том, что они «вмешиваются в выборы», а также «отравляют шпионов, сбивают самолёты, вторгаются в другие страны, взламывают компьютеры и спонсируют безудержные аферы с наркотиками» , и возможно, даже «вступили в сговор с президентом США или шантажировали его», пишет Бен Граундуотер в статье для Stuff. Можно найти много аргументов в пользу того, что Владимир Путин и всё российское правительство в целом — это «довольно злобный противник», как и все остальные россияне. Однако не стоит спешить с выводами, призывает автор.

«Очень легко, посмотрев на все это, понять, что Россия — враг. А можно пойти ещё немного дальше и предположить, что правительство этой страны действительно представляет свой народ. Затем, посмотрев на суровые лица рядовых россиян и на их непрозрачное общество, можно решить, что они все нам тоже явно не друзья. Вся нация — наши соперники, мы хорошие, а Россия плохая. И это стало бы ошибкой», — подчёркивается в статье. Даже если допустить, что у Путина «гнусные намерения», а действия российского правительства «сомнительны», нельзя проецировать это на весь российский народ и на Россию в целом, предупреждает автор: «У нас с этой страной нет никаких причин для конфликтов. Если вы смотрели чемпионат мира, вы, наверное, уже это поняли».

Накануне чемпионата многие на Западе предсказывали, что атмосфера там «может стать самой враждебной за всю историю». Однако в реальности всё получилось совсем не так, подчёркивается в статье: «Русские были отличными хозяевами, щедрыми и дружелюбными. Они устроили весёлый увлекательный турнир без неприятных происшествий». И в этом нет ничего удивительного, поясняет автор: «На самом деле это прекрасно согласуется с тем, что я знаю о русских и о России. Эта страна может казаться пугающей — но на самом деле это прекрасное место, особенно для путешествий».

Проблема в том, что «непосвящённого Россия и русские сбивают с толку», пишет Stuff. Это чужая страна, где «всё работает не так», как можно было бы предположить: «Люди кажутся довольно похожими на вас самих, поэтому вы ждёте от них и похожего поведения. Тем не менее, они — другие». Например, большинство русских со стороны выглядят «довольно суровыми и недружелюбными», они «всегда настороже» и не привыкли без причины здороваться с незнакомцами, а зачастую «просто их игнорируют» — поэтому сначала придётся потрудиться, чтобы заслужить их благосклонность, предупреждает автор. Перед чемпионатом мира даже ходили слухи, что персонал предприятий сферы услуг в России специально обучали, «как правильно улыбаться» — и это показывает, настолько русские традиционно не любят выражать радость, в особенности по отношению к незнакомцам, говорится в статье.

Вообще в России «всё кажется более суровым и жёстким», отмечает автор: «Их национальный напиток — не что-то деликатное и прекрасное, вроде вина или хотя бы пива. Это водка, которую пьют прямо в виде шота, — обжигающий горло ритуал, который, кажется, специально предназначен для того, чтобы в кратчайшие сроки повергнуть вас в пьяное забвение». Погода здесь тоже «довольно холодная», архитектура, оставшаяся ещё от советской эпохи, «мрачная и неприветливая», и с этим сильно контрастирует местная «диковинная мода». Неудивительно, что всё это сбивает приезжих с толку, поэтому Россия кажется им «такой странной», пишет Stuff.

Это связано и с тем, что на Западе часто забывают, что же на самом деле представляет собой российская культура, констатирует автор: «Мы помним про допинг и отравления, олигархов и КГБ. Мы знаем Сталина и Ленина, Путина и Дзержинского. Но мы забываем, сколько Россия дала искусству, науке, истории. Мы забываем о Толстом и Достоевском, Чайковском и Барышникове».

Но если лично приехать в Россию, как это недавно сделали футбольные болельщики из разных стран, то постепенно перед вами начнёт раскрываться «настоящая» страна, отмечается в статье: «Вы замечаете, что среди всех этих блочных высоток коммунистической эпохи есть строения невероятной красоты, церкви, дворцы и замки, самые потрясающие из всех, что вы когда-либо видели. За мрачной внешностью местных жителей вы обнаруживаете горячие сердца. Вы понимаете, что, независимо от того, чем занимается Путин, большинство этих людей такие же, как вы, — просто обычные граждане, которые стараются получше прожить свою жизнь».

Чтобы увидеть всё это, сначала придётся закрыть глаза на политику и притвориться, что вы верите, «будто бы на выборах в России не было мошенничества», а репутация этой страны во главе с «диктатором» Путиным и политика российского правительства «в отношении гомофобии и расизма» не так уж плоха, полагает автор.

Но все эти политические манёвры «действительно не представляют ту Россию, которую я видел, и тех людей, которых я встречал», сообщает автор. По его мнению, та самая «искренне добрая, интересная и удивительная» страна с богатой культурой, которую все смогли увидеть во время чемпионата мира, гораздо ближе к действительности, чем это представляют себе на Западе — и чтобы осознать это, надо просто самостоятельно приехать в Россию.

«Вы должны прогуляться по улицам Москвы, чтобы узнать, как они красивы. Вы должны пересечь Сибирь, чтобы понять, как её масштабность и мрачность отразились в русской душе. Вы должны посетить Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, чтобы понять, что нельзя считать злодеями всех людей, которые там живут. Потому что это неправда», — подчёркивается в статье. «В конце концов, мы поймём Россию и русских. Просто для этого нужно время, терпение и водка», — заключает Stuff.