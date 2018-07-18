USA TODAY: никто не ожидал, что ЧМ-2018 окажется настолько потрясающим

Перед началом чемпионата мира по футболу была масса признаков того, что множество болельщиков предпочтут остаться дома, а тех, кто всё же решится приехать в Россию, может ожидать холодный и даже враждебный приём. Однако, как пишет USA TODAY, все эти скептики ошиблись, поскольку никто не ожидал, что этот чемпионат окажется настолько потрясающим.

Есть масса веских причин скептически относиться к словам президента ФИФА, когда он говорит, что этот чемпионат мира по футболу стал лучшим в истории. Однако, как пишет USA TODAY, когда Джанни Инфантино сделал это смелое заявление, вопреки всем ожиданиям, с ним согласилось огромное множество людей по всему миру.

Автор статьи отмечает: никто не ожидал, что этот чемпионат окажется настолько потрясающим. Казалось, что предоставить России право стать хозяйкой чемпионата было ошибочным решением. Предыдущая попытка России провести международные спортивные соревнования — зимние Олимпийские игры в Сочи — оказалась хорошей, но не великолепной: соревнования очень дорого обошлись России, и на них осталось огромное пятно допингового скандала.

В случае с чемпионатом мира по футболу политика тоже грозила вмешаться в спорт, и была масса признаков того, что множество болельщиков предпочтут остаться дома, а тех, кто всё же решится приехать в Россию, может ожидать холодный и даже враждебный приём. Но все эти скептики ошиблись. Заявления Инфантино уже поддержали сами футболисты, болельщики — как те, которые приехали в Россию, так и те, которые остались дома.

«Никакого враждебного приёма не было. Конечно, политика Владимира Путина оставляет желать лучшего, но российский народ сумел продемонстрировать своё обаяние, проникнуться духом этого чемпионата и воспользоваться возможностью, чтобы показать другую сторону России», — пишет автор статьи.

Как заключает американский портал, многие будут скучать по этому чемпионату, вспоминать его с самыми тёплыми чувствами. Этот чемпионат мало что обещал, однако он подарил очень многое — гораздо больше, чем любой другой чемпионат мира по футболу до него.