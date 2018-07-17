NZZ: России вместо имиджа лучше заботиться о том, чтобы молодёжь не «голосовала ногами»

Благодаря интернету и растущим контактам с иностранцами нынешнее поколение россиян всё больше открывается миру и осознаёт, что за рубежом всё «совсем не так плохо, как это пытается изобразить государственная пропаганда», пишет Neue Zürcher Zeitung. Поэтому если российское правительство не обеспечит молодёжи хорошие перспективы на родине, то она вскоре эмигрирует в лучшие края, предупреждает автор.

Некоторые футбольные болельщики, приехавшие на чемпионат мира в России и посетившие разные города, были поражены «гостеприимством и сердечностью» местных жителей и заметно изменили свои прежние поверхностные представления об этой стране, пишет Кристиан Штайнер на страницах Neue Zürcher Zeitung. По мнению автора, такое развитие можно только приветствовать — причём это касается не только иностранцев, заново «открывших» для себя Россию, но и самих россиян, для которых расширяющийся реальный и виртуальный контакт с людьми со всего мира может стать «целебным шоком». Правительству России пора учесть это и вместо красивых обещаний обеспечить молодёжи больше возможностей реализовать свой потенциал на родине, иначе риск массовой эмиграции будет только возрастать, подчёркивается в статье.

Ещё никогда прежде ни одно поколение россиян не было так связано с миром, как нынешняя молодёжь, отмечает Neue Zürcher Zeitung: «Благодаря интернету молодые люди видят, что якобы существующий враг совсем не так плох и зол, как это пытается изобразить государственная пропаганда». Поэтому всё больше молодых россиян начинают задумываться о своих перспективах на будущее за границей и собираются вскоре «проголосовать ногами», предупреждает автор: «Особенно это желание жить в далёкой стране усилилось с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым».

В то же время возросшее «стремление эмигрировать» является в первую очередь следствием возросшей открытости молодых россиян в отношении заграницы, поясняется в статье: «Напрашивающийся вывод, будто молодёжь обращается в бегство из-за политики Кремля, представляется преждевременным. Всё не так плохо, как показывают результаты одного опроса».

«Однако правительство президента Путина не должно легкомысленно относиться к этому стремлению эмигрировать», — подчёркивает Neue Zürcher Zeitung. Ведь молодёжь — это будущее любой страны, и следует серьёзнее относиться к её заботам и разочарованию, советует автор: «Многие молодые люди совсем по-другому представляли себе свою жизнь в этой стране. Они хотят собственную квартиру, стремятся создать семью. Однако собственное жильё остаётся для многих лишь мечтой. Проценты по ипотеке высокие, а заработная плата вне крупных центров низкая. И тут мало помогает то, что почти каждый может найти работу. Как можно тогда упрекать желающих найти своё счастье за границей?»

Эмиграция представляет собой большую и серьёзную проблему для России, которая попала в «демографическую ловушку», отмечается в статье. Вследствие тяжёлого экономического кризиса в 1990-е годы рождаемость «драматически сократилась», что повлияло на долю трудоспособного населения: «Дети того времени — это самое молодое поколение трудовых резервов, однако их мало. Это замедляет и без того уже вялое развитие экономики. К сожалению, это далеко не единственная проблема в России. Многие рабочие места непродуктивны. На улицах или в супермаркетах служащие занимаются работой, которую в более современных экономиках осуществляют машины», — сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Страна слишком долго полагалась в основном на сырьевой сектор, поясняет автор: «Инновации все ещё предписываются сверху, а безграничная бюрократия доделывает остальное. Кроме того, крайне необходимые иностранные инвестиции и ноу-хау не достигают России из-за внешней политики её правительства». Это уже поняли даже некоторые близкие к правительству эксперты, которые «требуют развивать предпринимательство и хотят создать больше рабочих мест для специалистов», говорится в статье. Высокопоставленные чиновники даже обещали «реформировать налоговую систему и улучшить условия для мелких и средних предприятий», однако подобные обещания многие иностранные инвесторы слышат в России «уже слишком давно», подчёркивает Neue Zürcher Zeitung.

По мнению автора, уже настало время перейти от слов к реальным реформам — иначе проблемы в стране только усугубятся. «Если у Кремля за словами не последуют дела, то молодые люди будут по-прежнему мечтать реализовать себя за границей и попытаются воспользоваться любым шансом. Так что настало время что-то изменить», — отмечается в статье. «Российское правительство в долгу перед собственным народом. Вместо того чтобы изображать великую державу, Кремль должен предоставить перспективу своей молодёжи», — заключает Neue Zürcher Zeitung.